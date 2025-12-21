서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터 건설업 구인 광고 모습. 2025.10.17 사진=연합뉴스

40대 취업자가 3년 넘게 감소세를 이어가면서 전체 취업자 가운데 차지하는 비중이 30년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다.인구 감소에 더해 제조업 부진과 대기업 구조조정까지 겹치며 고용 불안이 장기화되고 있다는 분석이 나온다.21일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난달 40대 취업자는 615만 4000명으로 전년 동원 대비 9000명 감소했다.40대 취업자는 2022년 7월 이후 41개월째 연속 감소세를 이어가고 있다. 앞서 2015년 11월 부터 2021년 5월까지 67개월 연속 감소한 뒤 감시 회복세를 보였지만 다시 장기 하락 국면에 들어섰다.이에 따라 전체 취업자 가운데 40대가 차지하는 비중은 지난달 21.2%로 집계됐다. 이는 1995년 이후 11월 기준 가장 낮은 수준이다.40대 취업자 감소의 원인으로는 인구 감소가 꼽힌다. 실제로 지난달 40대 인구는 1년 전보다 12만 9000명이 줄었다.여기에 최근 제조업 고용 부진이 40대에 집중적으로 영향을 미쳤다는 해석도 나온다. 과거에는 중장년층의 ‘허리’ 역할을 해왔던 40대가 구조조정의 직접적인 대상이 되고 있다는 지적이다.전문가들은 40대 취업자 감소가 소비 위축으로 이어질 가능성도 크다고 보고 있다. 통상 40대는 생애 주기상 소득과 지출이 가장 높은 세대다.2023년 국민이전계정에 따르면 개인의 소득은 28세부터는 소비를 초과하기 시작해 45세 4433만 원으로 정점을 찍으며 흑자 규모 역시 1748만 원으로 가장 크다.한편 고용 불안이 장기화 되면서 소비 여력도 둔화되는 모습이다.가계동향조사에 따르면 2인 이상 비농림어가 기준 가구주가 40대인 가구의 올해 3분기 가구당 소비지출 증가율은 1.4%에 그쳤다. 이는 2023년 2분기 이후 9분기 만에 가장 낮은 수준이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com