이재명 대통령이 16일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.16.사진=한경 김범준 기자

이재명 대통령의 ‘탈모 치료 건강보험 적용’ 제안을 영국 BBC가 주요 이슈로 다뤘다.BBC는 18일(현지시간) ‘생존의 문제–탈모 치료에 재정 지원 추진하는 대통령’ 이라는 제목의 기사에서 한국 사회의 외모 중심 문화와 청년층의 불안을 함께 분석했다.지난 16일 이재명 대통령은 보건복지부 등으로 업무보고를 받는 자리에서 “예전에는 탈모 치료가 미용의 영역이었지만 요즘은 생존의 문제로 인식되는 것 같다”며 “재정 부담이 크다면 횟수나 총액 제한 등을 두는 방식이라도 건강보험 적용을 검토해볼 필요가 있다”고 말한 바 있다.BBC는 정은경 보건복지부 장관의 입장도 함께 소개했다. 정 장관은 질병이나 사고로 인한 탈모 치료는 지원 대상이 되지만 유전성 탈모는 생명을 위협하지 않는다는 이유로 국민건강보험 적용 대상에서 제외되고 있다고 설명했다.외신은 이번 논란의 사회적 맥락에도 주목했다. BBC는 “외모에 대한 기준이 엄격하기로 알려진 한국 사회에서 대머리는 특히 젊은 세대에게 큰 부담을 작용한다”며 “지난달 탈모로 병원을 찾은 24만 명 가운데 40%가 20대와 30대였다고 전했다.다만 BBC는 이 대통령의 제안에 대해 엇갈린 반응도 함께 전했다.일부 이용자들은 탈모 치료비 부담 완화를 환영했지만 지난해 사상 최대 적자를 기록한 국민건강보험의 재정 상황을 우려하는 목소리도 적지 않다고 지적했다.또 BBC는 탈모 치료 지원보다 더 시급한 사회 문제가 있다는 비판도 소개했다. 한국의 높은 자살률, 성별 갈등 등 구조적 문제를 먼저 해결해야 한다는 의견이 제기됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com