조국 조국혁신당 대표 사진=연합뉴스

조국 조국혁신당 대표가 쿠팡의 태도에 대해 쓴 소리를 남겼다.21일 조 대표의 SNS에 따르면 그는 “전자상거래법상 ‘임시중지명령’ 제도가 있다(제32조의2)”며 “쿠팡이 계속 책임을 회피하고 피해회복조치를 미루면 단행해야 한다”고 밝혔다.이어 “일시적으로 입점 기업, 택배 노동자에게 피해, 소비자에게 불편이 초래될 수 있으나 우월적 지위를 즐기면서 오만방자한 태도를 보이고 있는 쿠팡에는 강한 경고가 필요하다”고 주장했다.조 대표는 “‘임시중지’ 기간 동안 다른 책임감 있는 전자상거래 업체가 성장할 수 있다”며 “만약 ‘임시중지명령’을 발동하기 어렵다면 개인정보보호법 제64조의2에 따라 전체 매출의 최대 3% 과징금을 부과해야 한다”고 강조했다.이에 대해 “쿠팡의 작년 매출은 약 41조원이니 약 1조원을 부과할 수 있다”고도 말했다.그는 “이상은 제도개선 전이라도 정부가 할 수 있다”며 “‘탈팡’하는 국민의 분노와 불안에 응답하길 바란다”고 촉구했다.끝으로 조 대표는 “그리고 대한민국 정당의 대표로 말한다”며 “미국인 Bom Kim(=한국명 김범석), 정신차려라! I am warning you!”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com