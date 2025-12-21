서울 중구 한화그룹 사옥. 사진=한화 제공

한화엔진이 국내기업 최초로 북유럽 선박용 전기추진체 시장에 진출한다한화엔진은 지난 19일 노르웨이 전기추진 및 전력 자동화 시스템 전문기업인 SEAM의 지분 100%를 약 20억 노르웨이크로네(약 2천900억원)에 인수하는 계약을 맺었다고 밝혔다.SEAM은 노르웨이에 본사를 둔 전기추진체 시스템 통합 전문 기업으로, 전기추진 선박에 적용되는 에너지 저장장치(ESS)와 모터, 이를 제어하는 소프트웨어를 일괄 공급하고 있다.특히 전기추진선박 도입이 가장 활발한 노르웨이 시장에서 약 40%의 점유율을 확보하고 있으며, 유럽 해양시장 전반에서 전기추진 및 시스템 통합 역량을 인정받고 있다.한화엔진은 이번 인수를 통해 기존의 내연기관 엔진생산 역량에 SEAM의 전기추진 시스템 사업을 더해, 선박 규모와 운항 특성에 맞는 다양한 추진 시스템 라인업을 확장할 계획이다.중대형 선박에는 이중연료 엔진 설루션을, 중소형 선박에는 전기추진 및 하이브리드 시스템을 적용해 환경 규제에 대응하는 '통합 추진 설루션 제공자'로 탈바꿈한다는 방침이다.한화엔진은 SEAM의 유럽 시장 내 입지를 기반으로 성장이 예상되는 유럽 친환경 선박 시장에서 신조 및 애프터마켓 사업의 저변을 넓힐 것으로 기대했다.김종서 한화엔진 대표는 “SEAM은 전기추진 및 전력·자동화 분야에 차별화 된 시스템을 보유한 기업”이라며 “이번 인수를 통해 한화엔진의 해양 추진 솔루션 범위를 확장하고, 미래 친환경 시장에 대한 대응을 가속화 해 나갈 것”이라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com