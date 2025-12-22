서울의 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다. 사진=뉴스1

고물가, 고환율, 소비심리 위축의 삼중고 속에 내년 국내 소매유통시장 성장률이 최근 5년 내 가장 낮은 수준에 머물 것으로 전망된다.22일 대한상공회의소가 전국 소매유통업체 300개를 대상으로 실시한 ‘2026년 유통산업 전망조사’ 결과에 따르면 내년 국내 소매유통시장 성장률은 0.6%에 그칠 것으로 예상됐다.이는 경기 둔화와 소비 위축이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.성장률 부진의 원인으로는 소비심리 위축(67.9%)이 가장 많이 꼽혔으며 고물가(46.5%), 시장경쟁 심화(34.0%), 가계부채 부담(25.8%) 등이 뒤를 이었다.업태별 전망으로는 온라인쇼핑이 올해 대비 내년에 3.2% 성장할 것으로 예상됐다.반면 백화점은 0.7%, 편의점은 0.1% 성장에 그칠 것으로 예상돼 사실강 정체 국면에 접어들 전망이다.전통적인 오프라인 채널인 대형마트와 수퍼마켓은 각각 -0.9%의 역성장이 예상됐다. 온라인 채널과의 경쟁 심화, 소량 구매 트렌드 확산, 할인 경쟁에 따른 수익성 악화 등이 주요 원인으로 지목됐다.한편 올해 유통업계 7대 뉴스로는 ‘민생회복 소비쿠폰 지급’이 44.7%의 응답율로 1위에 선정됐다. 경기침체 속에서 내수 진작을 목적으로 시행된 소비쿠폰은 전통시장과 중소형 슈퍼 등 근린형 채널을 중심으로 매출 증대 효과를 거둔 것으로 평가됐다.이밖에 내수 부진 지속(43.0%), 이커머스 성장세 둔화(38.3%)도 주요 이수로 꼽혔다.업계는 내년에도 내수 부진과 소비 심리 위축, 경쟁 심화가 이어질 것으로 예상되는 만큼 선제적 대응이 필요하다고 분석했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com