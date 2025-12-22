'직내괴' 피해자에 '비밀유지각서' 요구?···"명백한 법 위반"

직장인 A씨는 동료에게 성희롱을 당한 이후 회사에 신고했다. 하지만 회사는 내부 조사에 앞서 A씨에게 논의된 정보를 외부에 공개하면 해고될 수 있다는 내용의 '비밀 유지 각서'를 요구했다.A씨가 이를 거부하자 회사는 이후 조사 결과 피해가 인정됐음에도 가해자에 대한 징계 정보에 대해선 '제공 의무가 없다'며 함구했다.시민단체 직장갑질119는 직장 내에서 A씨 사례와 유사한 일이 빈번히 발생하고 있으며, 심지어 비밀 유지 서약을 거부하면 사측이 조사를 거부하는 사례도 있다고 밝혔다.근로기준법과 남녀고용평등법에 따르면 직장 내 괴롭힘·성희롱을 조사한 사람 등은 조사 과정에서 알게 된 비밀을 '피해자 의사에 반해' 누설할 수 없다.해당 법의 취지는 피해자 보호가 목적이다. 하지만 일부 회사는 법의 취지를 왜곡해 피해자들에게 비밀 유지를 강요하는 실정이라고 직장갑질119는 지적했다.직장갑질119는 "이 법들은 회사가 괴롭힘·성희롱을 인지하면 지체 없이 조사할 의무를 부여하는 내용"이라며 "비밀 유지 서약을 하지 않았다며 사건 접수를 거부하는 것은 명백한 법 위반"이라고 강조했다.또 "징계 전 피해자 의견을 듣게 한 근로기준법을 고려하면 회사가 피해자에게 조치 사항을 알리지 않는 것도 법 취지를 훼손하는 것"이라며 "이런 행태가 관행으로 굳어지지 않도록 적극적인 감독이 필요하다"고 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com