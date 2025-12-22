허민 국가유산청장이 17일 오전 서울 종로구 국립고궁박물관에서 유네스코 세계유산 '종묘' 앞 세운재정비촉진계획 관련 입장을 밝히고 있다. 2025.11.17/뉴스1

오세훈 서울시장이 15일 서울 광진구 동서울터미널을 방문해 동서울터미널 현대화사업 개발 대상지를 둘러보고 있다. 2025.12.15 이솔 기자

유네스코가 세계유산인 종묘(宗廟) 앞 재개발 사업에 대해 우려를 표하며 관련 자료 제출을 요청했지만 서울시가 한 달 가까이 공식적인 답변을 내놓지 않을 것으로 확인됐다.22일 국가유산청은 “지난 17일 저녁 서울시로부터 ‘유네스코 세계유산센터 서한 관련 중간 회신 및 회의 개최 요청’ 제하의 공문을 받았다”고 밝혔다.다만 해당 문서는 추가 논의를 위한 회의 개최 요청만 담겼을 뿐 유네스코의 요구사항에 대한 구체적인 입장이나 자료는 포함되지 않을 것으로 전해졌다.앞서 유네스코가 세계유산센터는 종묘 앞 세운 4구역 재개발로 최고 145ｍ 높이 건물이 들어설 수 있다는 점을 문제 삼아 세계유산영향평가(HIA)를 권고했다. 또 평가가 끝날 때까지 사업 승인을 중단한 뒤 한 달 이내에 회신해 달라고 요청한 바 있다.이에 국가유산청은 11월 17일, 12월 3일 두 차례에 걸쳐 서울시에 공문 입장과 자료 제출을 요구했지만 실질적인 답변은 없었다는 설명이다.허민 국가유산청장은 “(서울시의 공문은) 유네스코 요청에 대한 회신으로 볼 수 없다”며 서울시가 책임감 있는 자세로 임해야 한다는 뜻을 밝혔다.종묘를 둘러싼 논란이 국제무대에서 거론될 가능성도 제기된다. 세계유산 보존 문제를 논의하는 차기 사계유산위위원회는 내년 7월 부산에서 열릴 예정이다.국가유산청은 유네스코 답변을 준비하는 한편 문체부와 서울시 들이 참여하는 협의를 본격화할 방침이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com