대통령실사진기자단

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 53.4%를 기록했다는 여론조사 결과가 22일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 15~19일(12월 3주) 전국 18세 이상 유권자 2521명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행 지지도는 53.4%로 전주 대비 0.9%포인트(p) 하락했다.부정 평가는 42.2%로 0.7%p 높아졌다. ‘잘 모름’은 4.4%였다.이 대통령 지지율은 11월 4주 54.8%에서 12월 1주 54.9%, 12월 2주 54.3% 등으로 이달 들어 소폭 하락세를 이어가고 있다.지난 18~19일 전국 18세 이상 유권자 1007명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 전주보다 1.7%p 하락한 44.1%, 국민의힘이 2.6% 상승한 37.2%로 각각 집계됐다.양당 지지율 격차는 11.2%p에서 6.9%p로 줄었다.이어 조국혁신당 3.6%, 개혁신당 3.0%, 진보당 1.6%로 집계됐다. 기타정당은 1.7%, 무당층은 8.7%로 조사됐다.두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 이 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p, 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 각각 4.5%, 4.0%였다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com