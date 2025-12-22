한국경제신문

코로나 시기 이후 처음으로 학원 교육비 지출이 감소했다. 고물가로 소비가 위축되면서 비교적 변동이 없던 사교육비까지 줄어든 것으로 해서된다.21일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 올해 3분기 미혼 자녀가 있는 부부 가구의 월평균 학생 학원 교육비 지출은 41만3000원이다. 1년 전보다 0.7% 감소했다. 학원 교육비는 2020년 4분기 이후 5년 만에 처음으로 감소했다. 학원 교육비는 코로나9 시기인 2020년 1분기부터 4분기까지는 감소했지만, 그 이후에는 연속 증가했다.학생 학원 교육비는 초.중.고교생과 영유아, 재수생 등 보충.선생학습 비용까지 포함하는 항목이다. 코로나19 이후 식료품이나 주거비는 증감을 반복했지만, 학원 교육비는 소득 여건에 관계없이 증가해왔다. 최근 고물가로 전반적인 소비 위축되면서 학원 교육비마저 줄어든 것이다.올해 3분기 미혼 자녀가 있는 가구의 평균소비성향은 68%다. 1년 전보다 2.3%포인트 하락했다. 평균소비성향은 처분가능소득 대비 소비지출의 비율을 의미한다. 처분가능소득은 소득에서 세금과 이자 비용을 뺀 금액으로, 현재 지출에 쓸 수 있는 소득을 말한다. 평균소비성향이 줄었다는 것은 가계가 지출을 최대한 줄이는 방향으로 관리하고 있다는 뜻이다.학원 교육비는 가계의 소득수준에 따라 감소 차이가 있었다. 올해 3분기 월평균 소득이 700만원 이상인 고소득 가구의 학생 학원 교육비는 2.9% 감소했다. 월 소득 300만~400만원 가구에서는 감소율이 21.3%였다. 중.저소득층에서 변화가 컸다.교육 물가는 전년 동월 대비 1.7% 상승했다. 2021년 이후 5년 연속 상승세다. 고물가에 소비가 위축된 상황에서 교육비는 계속 오르고 있다. 계속 오르는 교육비로 학부모들의 가계 부담이 커지고 있다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com