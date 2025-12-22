정청래 더불어민주당 대표(뉴스1)

통일교의 정치권 금품 지원 의혹에 대한 특검에 부정적이었던 더불어민주당이 22일 야당의 특검 제안을 전격 수용했다.정청래 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "종합 특검은 3대 특검의 미진한 부분을 수사하자는 취지라서 통일교 특검은 불가하다고 말한 바 있다"며 "그러나 (야당의 요구를) 못 받을 것도 없다고 생각한다"고 밝혔다.정 대표는 "국민의힘 연루자 모두를 포함해 진실을 명명백백하게 밝히는 것도 좋다고 생각한다"며 "민심도 그러하다"고 강조했다.지난 15일 비공개로 열린 사전최고위원회의에서 "국민의힘의 통일교 특검 주장은 절대 수용 불가하며 일고의 가치도 없다"고 반대했으나 일주일 새 입장이 바뀐 것이다.김병기 원내대표도 "여야 정치인 누구도 예외 없이 모두 포함해 특검할 것을 제안한다"며 "통일교 특검을 논의하기 위해 국민의힘 송언석 원내대표에게 최대한 빨리 만날 것을 제안한다"고 말했다.앞서 국민의힘과 개혁신당은 여야 정치권 모두를 대상으로 삼고 제3자가 특검을 추천하는 방식의 특검법 발의에 합의하며 여당에 특검 수용을 제안한 바 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com