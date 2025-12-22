항암, BD·마케팅 등 주요 분야 책임자 역할과 권한 강화

임원 인사를 통해 부사장으로 승진한 정웅제 영업부문장. 사진=보령

박경숙 생산품질부문장. 사진=보령

㈜보령은 임원 인사를 통해 정웅제 영업부문장과 박경숙 생산품질부문장을 부사장으로 승진시켰다고 22일 밝혔다.이번 인사는 회사의 성장과 직결되는 영업과 생산·품질 등 핵심 기능을 안정적으로 이끌어 온 전문 인력을 전진 배치하는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 조직 전반의 실행력을 한 단계 끌어올리겠다는 것이다.이번에 부사장으로 승진한 정웅제 영업부문장은 한미약품 상무를 거쳐 2017년 보령에 합류해 Rx부문 의원영업본부장과 Rx부문장 역할을 수행했다. 이를 통해 영업 전략 수립부터 현장 실행까지 영업 전반을 이끌어왔으며, 시장 변화 대응과 조직 실행력을 바탕으로 Rx 부문 성과 창출에 기여했다.박경숙 신임 부사장 역시 2016년 보령에 합류한 뒤 생산품질부문장을 맡아 의약품 생산과 품질 체계를 책임졌다.박 부사장은 앞으로 보령이 세포독성항암제 분야에서 글로벌 비즈니스를 본격적으로 확대하는 데 글로벌 수준의 생산·공급·품질 체계를 안정적으로 구축·운영하며 항암제 공급 인프라와 지속가능한 제조 실행 기반을 강화해 나갈 것으로 기대된다. 박 신임 부사장은 특히 약사 출신 여성 리더로서 생산·공급·품질의 전략적 중요성을 강조하고 실행해 온 점이 높은 평가를 받았다.전무로 승진한 성백민 BD&마케팅본부장은 한국노바티스에서 마케팅 담당 임원을 거쳐 2020년 보령 합류 이후 Rx마케팅본부장을 맡아 사업 개발과 마케팅 영역을 이끌어 왔다. 축적된 글로벌 및 국내 마케팅 경험을 바탕으로 향후 사업 확장과 포트폴리오 경쟁력 강화를 주도할 예정이다.김기덕 신임 전무는 보령 내부 인재로 성장해 Onco영업본부장으로서 항암 분야 영업을 지속적으로 이끌었다. 항암 사업 전반에 대한 이해와 현장 경험을 갖춰 앞으로 항암 사업의 실행력과 조직 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 예정이다.상무로 승진한 송윤희 CE본부장은 약사 출신으로서 Rx 전략 수립과 시장 분석, ETC 마케팅 등 다양한 업무를 수행하며 회사 내부에서 전문성을 쌓아왔다. 이번 승진을 통해 전사 운영 효율성과 실행 체계 고도화를 뒷받침하는 역할을 수행하게 된다.보령 관계자는 “이번 인사는 단순한 직급 조정이 아니라, 영업·항암·생산·품질 등 회사의 성과와 직결되는 핵심 영역에서 검증된 전문 인력을 전면에 배치하겠다는 명확한 인사 기조를 반영한 것”이라며 “특히 글로벌 세포독성항암제 비즈니스 확대를 앞두고 생산·공급·품질 경쟁력의 중요성이 커지는 만큼, 각 분야에서 경험과 실행력을 축적해 온 인재들이 보다 주도적으로 역할을 수행할 수 있도록 책임과 권한을 강화해 나갈 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com