“커피까지 비싸다” 서울 '체감 생활비' 세계 최고

서울이 전 세계에서 ‘체감 생활비가 가장 비싼 도시’로 선정됐다. 임대료나 주택 가격을 제외하고도, 커피 한 잔부터 외식·술·문화·여가·밤 문화 등 일상생활 전반에서 드는 비용 부담이 가장 크다는 평가다.영국 매체 타임아웃은 전 세계 100개 도시의 현지인 1만8000명을 대상으로 설문조사를 실시해, 체감하는 생활비 수준을 평가했다. 이번 조사는 집값이나 임대료, 식료품비는 제외하고, 외식·커피·술·문화·여가·밤 문화 등 일상 소비 항목을 기준으로 순위를 매겼다.조사 결과, 생활비 부담이 가장 큰 도시로 서울이 꼽혔다. 서울 주민 가운데 외식이 저렴하다고 답한 비율은 30%에 불과했으며, 밤 외출 비용이 저렴하다는 비율은 27%, 음료 비용이 저렴하다는 응답은 21%에 그쳤다. 비교적 저렴하게 즐길 수 있는 항목으로 커피가 꼽혔지만, 이 역시 저렴하다고 답한 비율은 43%로 절반에 못 미쳤다. 술값이 저렴하다고 답한 응답자도 27%에 불과했다.타임아웃은 “서울은 문화와 밤문화가 매우 활발한 도시지만, 그만큼 외식과 음주 비용에 대한 부담이 크다”며 “도시의 매력과 체감 물가 사이의 간극이 뚜렷하게 드러난 사례”라고 분석했다.서울에 이어 체감 생활비가 비싼 도시로는 터키 이스탄불, 노르웨이 오슬로, 스웨덴 스톡홀름, 일본 교토, 그리스 아테네, 호주 시드니, 뉴질랜드 오클랜드, 독일 뮌헨, 호주 브리즈번 등이 상위권에 이름을 올렸다.영국 런던은 13위, 싱가포르는 12위에 올랐다. 런던은 무료 문화시설이 풍부함에도 불구하고, 술값과 밤문화 비용에 대한 부담이 크다는 응답이 많았다.이 가운데 런던과 시드니, 로스앤젤레스 등은 올해 4월 영국 투자이민 컨설팅사 헨리앤파트너스가 발표한 ‘연례 물가 순위 보고서’에서도 상위 10위 안에 포함된 도시들이다. 해당 보고서는 100~200㎡ 규모의 ‘최상급’ 아파트 평균 평방미터당 가격을 기준으로 세계에서 가장 물가가 비싼 도시를 산정했다.반면 체감 생활비가 저렴한 도시로는 남미 도시들이 상위권을 차지했다. 콜롬비아 메데인과 보고타가 각각 1·2위에 올랐다. 메데인 응답자의 94%는 커피 비용이 저렴하다고 답했으며, 89%는 외식비, 83%는 음료 비용이 저렴하다고 응답했다. 이어 중국 베이징, 미국 뉴올리언스, 이탈리아 나폴리, 베트남 하노이, 태국 치앙마이, 중국 상하이, 페루 니마, 인도네시아 자카르타 등이 10위권에 포함됐다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com