중국 정부가 ‘반도체 자립’을 국가 핵심 전략으로 추진하는 가운데 중국 반도체 기업들이 잇따라 기업공개(이하 IPO)에 나서며 자금 조달에 속도를 내고 있다.21(현지시간)블룸버그 통신은 중국의 적극적인 산업 육성 정책을 배경으로 AI·GPU·메모리 반도체 기업들이 상하이와 홍콩 증시 상장을 통해 대규모 자금 확보에 나서고 있다고 보도했다.이달 상하이 증시에 상장한 AI반도체 업체 ‘무어 스레즈 테크놀로지’(Moore Threads Technology)와 그래픽처리장치(GPU) 제조업체 ‘메타X 인터그레이티드 상하이’(MetaX Integrated Circuits Shanghai)는 상장 첫날 주가가 공모가 대비 각각 425%, 693% 급등하며 시장의 관심을 집중시켰다.엔비디아의 중국 내 유력 경쟁사로 꼽히는 ‘상하이 비렌 테크놀로지’(Shanghai Biren Technology)는 이달 초 홍콩증권거래소에 상장 신청서를 제출했다.중국 증권 당국은 비렌이 최대 3억 7250만주의 신주를 발행하는 것을 승인했으며 회사는 이번 IPO를 통해 약 6억 달러(약 8900억원)조달을 목표로 하고 있다.비렌은 2023년 미국 상무부의 ‘수출 규제 명단’(entity list)'에 포함된 업체다.중국 빅테크 바이두의 AI 반도체 사업부 역시 홍콩 증시 상장을 검토 중이며 해당 사업부의 기업가치는 최소 30억 달러(약 4조4000억원)으로 평가된다.또 다른 엔비디아 대항마로 거론되는 ‘상하이 일루바타르 코어엑스 반도체’(Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor)도 IPO를 추진 중이다. 최대 3억~4억 달러(약 4400억~5900억원)를 조달하는 검토하고 있다.이 외에도 2018년 AMD 출신들이 설립한 ‘상하이 엔플레임 테크놀로지’(Shanghai Enflame Technology)는 중국 본토 상장을 추진 중이다.‘기가디바이스 반도체’(GigaDevice Semiconductor)와 ‘몽타주(Montage)’는 내년 홍통 증시에서 최대 10억 달러 규모이 2차 상장을 준비하고 있다.최대 메모리 업체 ‘창신 메모리 테크놀로지스’(ChangXin Memory Technologies)와 ‘양쯔 메모리 테크놀로지스’(Yangtze Memory Technologies) 역시 수십조 원대 기업가치로 본토 IPO를 검토 중이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com