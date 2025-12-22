미아4의1구역 주택재건축정비사업 투시도. 롯데건설 제공

롯데건설이 지난 20일 서울 강북구 미아4의1구역 주택재건축정비사업을 수주했다고 22일 밝혔다.롯데건설은 미아4의1구역을 강북구 대표 주거단지로 조성하기 위해 커튼월룩, 시그니처 게이트 등 차별화된 외관 설계를 제안했다. 공간 활용과 주거 편의성 및 상품성 향상을 위한 설계 혁신안인 ‘+IDEA’도 제시했다.미아4의1구역 주택재건축정비사업은 서울 강북구 미아동 8-373번지 일원에 지하 3층~지상 24층, 총 1015세대 아파트 및 부대복리시설을 조성하는 사업이다. 총 공사비는 약 4147억원으로 책정됐다.해당 구역은 북측으로 약 66만㎡ 규모의 북서울꿈의숲과 맞닿아 있으며, 남측으로는 오동근린공원과 가까워 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다.반경 1km 내에는 지하철 4호선 미아사거리역이 있으며, 2027년 개통 예정인 동북선 창문여고역(가칭)이 인근에 위치하는 등 우수한 교통 인프라를 갖추고 있다.미아4의1구역 재건축 사업은 2021년 서울시 신속통합기획 후보지로 선정된 뒤 2024년 정비계획 변경 고시를 거치면서 용도지역 상향 및 공공기여 조정으로 사업성이 개선된 바 있다.롯데건설 관계자는 “미아4의1구역 주택재건축정비사업에 롯데건설이 그동안 쌓아온 시공 노하우를 담았다”며 “강북구의 랜드마크 단지를 완성시켜 혁신적 주거가치를 선사하겠다”고 강조했다.롯데건설은 이번 수주를 통해 올해 도시정비사업에서 총 3조3668억원의 수주액을 기록했다. 수주 프로젝트는 1월 서울 용산구 신용산역북측 제1구역부터 서울 노원구 상계5구역, 부산 연제구 연산5구역, 수원 권선구 구운1구역, 부산 부산진구 가야4구역, 서울 송파구 가락1차현대아파트 등 전국 주요 재개발·재건축에 걸쳐 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com