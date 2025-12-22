대홍기획이 서울대와 손잡고 'AI 소비자 웰니스 지수'를 공동 개발했다. 사진=대홍기획

대홍기획은 서울대 생활과학대학 부설 리테일혁신센터와 국내 최초로 인공지능(AI) 기술에 대한 소비자의 수용도와 삶의 만족도를 통합 측정한 'AI 소비자 웰니스 지수(AIWI)'를 공동 개발했다고 22일 밝혔다.조사 결과 한국인의 AI 소비자 웰니스 지수는 100점 만점에 62.8점으로 나타났다. 긍정정서, 부정정서, 자기실현, 윤리적 인식 등 네 가지 요소를 종합한 수치다.해당 지수는 향후 한국 사회의 AI 수용도와 만족도 변화를 추적할 기준 지표로 활용될 수 있다는 점에서 의미가 있다는 평가다.세대별 인식 차이도 뚜렷했다. 10~20대는 AI 도입에 따른 편익과 효능감 기대가 낮았고, 긍정 정서는 낮은 반면 부정 정서는 높게 나타났다.반대로 40~60대는 AI 기술 도입 자체를 긍정적으로 평가했고, 특히 60대는 긍정 정서가 높고 부정 정서는 낮았다. 젊은 층은 AI를 기존 디지털 환경의 연장선으로 받아들이는 반면, 중·장년층은 기술 혁신으로 인식하는 경향이 반영된 결과로 해석된다.산업별 분석에서는 AI 도입 여부가 기업 경쟁력 판단의 주요 기준으로 작용하고 있음이 확인됐다.응답자의 74.1%는 ‘AI를 도입한 기업이 미래 변화에 더 유연하고 경쟁력이 높다’고 답했고, 57.3%는 ‘AI 기반 제품·서비스를 더 선호한다’고 밝혔다. 수도권 거주자, 고연령층, AI 웰니스 지수 상위 집단에서 이러한 인식이 더 강했다.AI 도입 수준이 높다고 평가된 분야는 생활·주방가전과 플랫폼형 교육 브랜드였다. 반면 대형마트와 편의점 등 오프라인 접점이 많은 유통 업종은 상대적으로 낮은 평가를 받았다.브랜드 인지도와 체감 AI 도입 수준 간 격차는 크지 않아, 기존 시장 지위와 무관하게 AI를 통해 미래 경쟁력 이미지를 구축할 여지가 있다는 분석이 제시됐다.김덕희 대홍기획 대표는 “전국민이 AI를 일상적으로 접하는 지금, 객관적인 지표를 통해 AI에 대한 소비자의 신뢰와 수용도를 기반으로 한 브랜드 전략이 필요하다”라며, “브랜드 간 AI 기술 인식이 뚜렷하지 않은 지금이야말로 전략적 마케팅 커뮤니케이션을 통해 혁신적인 AI 리딩 기업으로 재포지셔닝할 수 있는 결정적 기회다”라고 설명했다.이어 “기업 CMO와 마케터, 전략 담당자는 물론 정부·공공기관·학계 등 브랜드·전략·AI의 최전선에 있는 분들께 이번 리포트를 추천한다”고 덧붙였다.이유리 서울대 생활과학대학 학장은 “이번 지표는 산업·세대·지역별로 AI에 대한 신뢰, 효능감, 체감 수준을 다차원적으로 측정한 만큼 정책 수립에 실질적 근거자료로 활용될 수 있기를 기대한다”라며 “향후 추적 연구를 통해 국가적 차원의 AI 인프라 확충의 사회적 효과를 계량적으로 측정하는 등, 산업과 학계의 협력을 지속적으로 확장할 계획이다”고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com