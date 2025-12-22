부산 온천5구역 재개발 사업 조감도. HDC현대산업개발 제공

HDC현대산업개발이 지난 20일 부산 온천5구역 재개발 조합 총회에서 시공사로 선정됐다. 이날 총회에선 참석 조합원 342명이 참석했으며 HDC현대산업개발이 이중 323표(94.4%)를 득표했다.부산광역시 동래구 온천동 1462-30 일원에 위치한 부산 온천5구역 재개발 사업은 향후 지하 3층~지상 최고 39층, 6개 동, 총 902세대 규모 아파트 및 부대복리시설로 재탄생할 예정이다. 총사업비는 3777억원에 달한다.사업지 반경 1km 내에는 미남역·사직역(부산 지하철 3, 4호선), 동래역(부산 지하철 1, 4호선) 등이 있어 부산시 내 주요 도심으로 이동하기가 편리하다. 또한 미남초, 금강초, 내성중, 여명중, 이사벨고 등도 가까워 우수한 교육환경을 갖췄다. 홈플러스 아시아드점과 부산사직종합운동장, 부산의료원, 사직역 학원가 등 탄탄한 교육·의료·문화·생활 인프라도 주변에 위치한다.HDC현대산업개발은 부산 온천5구역 재개발 사업에 금정산, 온천천을 모티브로 한 외관 특화를 지안했다. 또 도서관, 독서실 등 교육 시설을 강조한 커뮤니티 설계를 선보여 조합원들로부터 호평을 받았다.HDC현대산업개발 관계자는 “50만여 가구를 공급하며 쌓아온 아이파크만의 기술력을 토대로 랜드마크 단지를 조성해 보내주신 성원에 보답할 것”이라며 “앞으로도 수도권뿐만 아니라 전국 각지에서 선별된 입지에 수주를 거듭하며 도시정비 부문에서 영향력을 확대해 나갈 것”이라고 강조했다.이번에 부산 온천5구역 재개발 사업을 수주하면서 HDC현대산업개발은 올해 도시정비사업에서 4조1651억원 누적 수주액을 달성했다.HDC현대산업개발은 지난 3월 원주 단계주공 재건축 사업(4369억원 규모)을 시작으로 부산 광안4구역 재개발 사업(4196억원), 5월 부산 연산 10구역 재개발 사업(4453억원), 6월 용산 정비창 전면 1구역 재개발 사업(9244억원), 미아 9-2 재건축 사업(2988억원), 7월 신당10구역 재개발 사업(3022억원), 9월 대전 변동A구역 재개발 사업(9602억원)을 잇달아 수주한 바 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com