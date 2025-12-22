박용준 삼진식품 대표가 삼진어묵 부산역점에서 어묵을 소개하고 있다. 사진=한국경제신문 최혁 기자

'K-어묵' 대표주자 삼진어묵의 삼진식품이 코스닥 시장 상장 첫날인 22일 공모가 대비 약 2.5배 오른 가격에 장을 마쳤다.한국거래소에 따르면 이날 삼진식품은 공모가 7600원 대비 152.76% 오른 1만9210원에 거래를 마쳤다.개장 직후에는 2만5600원까지 올랐으나, 공모주 특성상 차익실현 매물이 나오면서 오름폭이 축소됐다.1953년 부산 영도 봉래시장에서 시작된 삼진식품은 어묵을 단순한 전통 식재료에서 프리미엄 식품이자 K-푸드 브랜드로 탈바꿈시키며 ‘어묵 산업의 브랜드화’라는 패러다임 전환을 주도해왔다.삼진식품은 박용준 대표 주도하에 업계 최초로 ‘어묵 베이커리’ 매장과 어묵 체험관을 운영하며, 고객에게 ‘먹는 경험’을 넘어 ‘브랜드 체험’이라는 가치를 제공하는 기업으로 자리매김했다. 이러한 브랜드 경쟁력을 바탕으로 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 수산가공식품 부문에서 5년 연속 1위를 차지했다.이러한 브랜드 경쟁력은 꾸준한 실적 성장 흐름으로 나타나고 있다. 삼진식품의 매출은 2023년 846억 원에서 2024년 964억 원으로 늘었고, 2025년 3분기 누적 기준 761억 원으로 전년 동기 대비 약 17% 성장했다. 영업이익률 역시 2023년 2.6%에서 2024년 5.0%, 2025년 3분기 누적 기준 5.7%로 꾸준히 개선되며 수익성도 강화되고 있다.삼진식품에 따르면 지난 11일부터 이틀간 진행한 청약에서 3224.76대 1의 경쟁률을 기록했는데, 이는 올해 진행한 기업공개(IPO) 일반 청약 중 최고 수치다. 상장 주관사는 대신증권이다.정채희 기자 poof34@hankyung.com