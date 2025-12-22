사진=한경DB

국세청이 개인정보 유출 사태가 발생한 쿠팡을 대상으로 대규모 인력을 투입한 특별 세무조사에 착수했다.조사에는 해외거래를 담당한 조직까지 동원돼 쿠팡 미국 본사와 거래 구조도 집중 점검 대상에 오른 것으로 알려졌다.22일 업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국과 국제거래조사국은 이날 오전 서울 송파구 쿠팡 한국 본사와 쿠팡풀필먼트서비스에 조사요원 150여명을 투입해 외계 장부와 관련 자료를 확보했다.조사4국은 통상적인 정기 세무조사가 아닌 비자금 조성이나 탈세 의혹 등이 포착될 경우 진행되는 비정기(특별) 세무조사를 전담하는 조직이다. 이번 조사 역시 정기 성격을 넘어선 전바위적 특별 세무조사로 해석된다.형식상 조사 대상은 쿠팡풀필먼트서비스지만 사실상 쿠팡의 국내외 거래 전반을 들여다보는 것으로 전해졌다.특히 국제거래조사국까지 투입되면서 쿠팡 미국 본사를 포함한 그룹 차원의 이익 이전 여부와 이전가격 문제 등이 주요 대상이 될 가능성이 제기된다.이번 세무조사가 단순한 회계 점검을 넘어 쿠팡의 전반적인 경영 구조를 겨냥한 고강도 조사라는 분석도 나온다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com