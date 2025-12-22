홈 한경BUSINESS [인사]신한라이프 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512229386b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.22 18:34 수정2025.12.22 18:34 김태림 기자 ◇ 신규선임<부사장>▲고객혁신그룹장 박재우<상무>▲커뮤니케이션본부장 김성재▲정보보호최고책임자 이성일◇ 전보<상무>▲전략기획그룹장 이후경▲DB사업그룹장 안세훈 ▲경영지원그룹장 임현진▲DX그룹장 이민우▲AX·디지털본부장 신수연김태림 기자 tae@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 日SBI, 교보생명 2대주주로…지주사 전환 급물살 없어서 못 먹는다… ‘두바이 쫀득 쿠키’에 꽂힌 MZ 한화큐셀, '韓 기업 최초' 美 정부에 상호관세 반환소송 제기했다 취하 금리 카드 아끼는 중국, 사실상 기준금리 LPR 연속 동결 박석회 에코프로씨엔지 사장 승진…에코프로 11명 승진 인사