◇ 신규선임

<부사장>
▲고객혁신그룹장 박재우


<상무>
▲커뮤니케이션본부장 김성재
▲정보보호최고책임자 이성일


◇ 전보

<상무>
▲전략기획그룹장 이후경
▲DB사업그룹장 안세훈
▲경영지원그룹장 임현진
▲DX그룹장 이민우
▲AX·디지털본부장 신수연

김태림 기자 tae@hankyung.com