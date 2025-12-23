스페이스는가 2026년 하반기 상장을 목표로 기업공개를 검토 중인 것으로 알려졌다. 스페이스X의 기업가치가 1조~1조5000억 달러(약 1400조~2200조원)에 이를 것으로 예상된다. 따라서 국내·외 우주항공 섹터 전반이 들썩이고 있다.
먼저 미국 소형 발차세 기업 로켓랩(Rocket Lab) 주가가 급등했다. 지난달 말 42달러에서 이달 22일 77.55 달러까지 80% 넘게 상승했다.
이로 인해 국내 주가도 요동치고 있다.
23일 오전 10시15분 코스닥 상장 위성기업 컨텍은 전날 대비 11.62% 오른 1만2200원에 거래되고 있다. 한화에어로스페이스는 0.68% 올라 89만2000원에 거래되고 있다.
다만, 모든 관련 주가가 상승하고 있는 것은 아니다.
켄코아에어로스페이스는 5.47% 하락해 1만4340원에 거래되고 있으며, AP위성은 5.7% 떨어져 1만1910원에 거래되고 있다.
같은 날 한화오션은 9.30% 상승한 119,900원에 거래되고 있다.
전날 방위사업청이 8조원 규모의 한국형 차기구축함(KDDC) 사업자 선정 방식을 지명경쟁입찰로 선정했다. 이로 인해 위 주가들 상승에 영향을 미쳤다고 해석된다.
한국형 차기구축함(KDDX)은 해군이 계획한 8000톤급 미니 이지스함이다. 지명경쟁입찰은 과거 공개경쟁입찰과 다르게 검증된 회사들만 모아서 그 중에서 선별하는 방식이다.
방사청의 이번 결정으로 KDDX 입찰은 방산업체 HD현대중공업과 한화오션이 지정업체로 참여한다. 방사청은 각 회사의 제안서를 평가한 뒤 최종 사업자를 결정할 예정이다. HD현대중공업은 2.14% 오른 52만5000원에 거래되고 있다.
박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com
