멕시카나치킨, 사회공헌 활동 통한 기업의 사회적 책임 실천

멕시카나는 방문 봉사와 기부 등 각종 사회공헌 활동을 다방면으로 전개하며 우리 사회에 따뜻한 영향력을 전파해 오고 있다.지난 해 말 멕시카나치킨과 대한적십자사 혈액관리본부가 양자간 체결한 ‘생명나눔 헌혈문화 확산’을 위한 업무 협약을 계기로, 멕시카나는 올 한해 헌혈 독려를 통한 나눔의 가치를 사회에 전파하고 헌혈에 대한 필요성을 일깨우는데 앞장섰다.특히 ‘치킨원정대’로 대표되는 멕시카나 치킨의 사회공헌 활동은 헌혈 분야뿐만이 아닌 도움의 손길이 필요한 각기 계층들을 직접 찾아 현장에서 따뜻한 치킨을 조리해 직접 기부하는 활동으로, 멕시카나의 진심을 각 지역 사회에 전파했다.또한 지난 3월 경북 지역을 휩쓸었던 산불로 인해 피해를 입은 각 지역의 복구 기금으로 1억원 상당을 기부하는 한편, 각 지역의 대피소와 소방서, 경찰서 등을 방문해 이재민과 자원봉사자 그리고 화재 진압에 힘쓴 영웅들에게 직접 조리한 치킨으로 온정을 전달하며 화마로 인한 고통을 함께 나누는 등 지역사회의 신속한 복구를 위한 활동에 앞장서기도 했다.멕시카나 이주세 사장은 “멕시카나는 기업의 사회적 책임을 가장 중요한 가치이자 경영이념으로 생각하며, 이를 완수하기 위해 언제나 각고의 노력을 기울이고 있다. 앞으로도 보다 폭넓은 영역으로의 사회 공헌 활동 확장과 이를 통한 ‘나눔’의 참된 가치 실현을 통하여 사회 발전에 이바지하는 기업으로 자리매김할 수 있도록 최선의 노력을 기울여 나아가겠다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com