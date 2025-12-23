메가스터디교육 초등인강 엘리하이, 초4·5·6학년 대상 ‘초등 전략 설명회’ 성료

메가스터디교육의 초등 1위 엘리하이(2025 한국소비자평가 1위, 초등온라인교육 부문)는 예비 초등 4·5·6학년 학생과 학부모를 대상으로 진행한 ‘초등 전략 설명회’를 마무리했다고 23일 밝혔다.이번 설명회는 지난 13일 부산 벡스코, 14일 대구 엑스코, 20일 서울 코엑스에서 오프라인으로 진행됐으며, 초등 고학년 시기에 필요한 학습 전략과 향후 학습 방향을 정리해 전달했다.설명회에서는 입시 연구진과 주요 과목 대표 강사들이 참여해 초등 고학년 학습의 중요성과 중·고등 학습으로 이어지는 준비 전략을 중심으로 강연을 진행했다. 1부에서는 입시전략연구소 방유성 책임연구원이 ‘초등에게 필요한 2028 이후의 진짜 경쟁력’을 주제로 변화하는 교육 환경 속 초등 시기 대비 전략을 설명했다.이어 2부에서는 맹지현 국어 강사가 ‘내신과 수능을 잇는 다리, 초등 문해력’을 주제로 고학년 국어 학습의 핵심을 짚었으며, 3부에서는 조지영 영어 강사가 ‘초등 고학년! 지금부터 시작하는 영어 1등급 로드맵’을 통해 단계별 영어 학습 방향을 제시했다. 4부에서는 권지민 수학 강사가 ‘개념의 깊이가 등급을 만든다’를 주제로 수학 학습에서의 개념 이해 중요성을 강조했다.관계자는 “이번 설명회는 초등 고학년 시기에 필요한 학습 방향과 이후 학습 흐름을 체계적으로 짚어보는 자리였다”며 “예비 초4·5·6학년 학생과 학부모가 현재 위치를 점검하고, 다음 단계 학습을 준비하는 데 기준을 세울 수 있는 시간이 됐기를 바란다”고 전했다.한편 엘리하이는 전 학년·전 과목 학습 콘텐츠를 10일간 자유롭게 이용할 수 있는 무료 체험 서비스를 운영 중이다. 체험 기간 동안 중등 1위 엠베스트(2016~2024년 중등 유료 온라인교육 공시업체 공시 매출 비교 기준)의 학습 콘텐츠도 함께 이용할 수 있다. 자세한 내용은 엘리하이 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com