부상이라는 암초와 ‘세계 1위 타이틀’의 압박 극복 과제

한국 배드민턴 간판스타 안세영. 사진=AFP·연합뉴스

Appearance

‘원피스 유니폼’ 승부수 : 기능이 곧 스타일이 된 순간

안세영이 12월 21일 중국 항저우에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스 2025 여자 단식 결승에서 왕즈이(중국)를 꺾은 뒤 환호하고 있다. 사진=AFP·연합뉴스

Behavior

통증조차 퍼포먼스가 된 찰나 : 고통을 대하는 ‘경이로운 태도’

안세영이 7월 25일 중국 창저우에서 열린 중국오픈 배드민턴 대회 여자 단식 8강전에서 천위페이(중국)를 상대로 리턴 샷을 하고 있다. 사진=AFP·연합뉴스

Communication

왕관의 무게를 즐기는 법 : 팬들의 심장을 뛰게 하는 ‘진심의 언어’

신체적 회복력 확보와 ‘왕관의 무게’를 견디는 평온함 유지 과제

박영실 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표·숙명여대 교육학부 겸임교수·명지대 교육대학원 이미지코칭 전공 겸임교수·<성공하는 사람들의 옷차림> 저자. 사진=퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 제공

대한민국 배드민턴의 간판을 넘어 세계 배드민턴 역사를 새로 쓰고 있는 안세영(23·삼성생명)의 행보가 예사롭지 않다. 단순히 성적이 좋은 선수를 넘어 그가 뿜어내는 기운이 대중에게 깊이 각인되는 이유는 자신의 업(業)에 보여주는 지독하리 만큼 순수한 열정 때문이다.최근 중국 항저우에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스에서 그가 보여준 모습은 단순히 우승을 목표로 하는 선수를 넘어 배드민턴이라는 세계에 완전히 동화된 장인의 모습과도 같았다.11승이라는 경이로운 기록과 남녀 단식 역대 최고 승률인 94.8%, 그리고 사상 최초의 단일 시즌 상금 100만 달러 돌파라는 지표는 그가 흘린 땀방울의 결과물이다.하지만 전문가의 시선으로 본 안세영의 참모습은 코트 위에서 그가 보여준 시각적 변화와 태도, 그리고 그 안에 담긴 진심에 있다. 그는 의도적으로 자신을 꾸미기보다 오직 승리와 효율에 집중하는 과정에서 자연스럽게 자신만의 독보적인 색깔을 완성해 나가고 있다.이번 대회에서 안세영이 보여준 가장 인상적인 변화는 단연 ‘원피스 유니폼’의 도입이었다. 배드민턴은 종목의 특성상 격렬한 도약과 슬라이딩이 반복되기에 전통적으로 반소매 상의와 치마바지, 혹은 반바지가 표준으로 통용돼 왔다.안세영 역시 그간 이 전형적인 스타일을 고수하며 묵묵히 코트를 누비는 투사로서의 모습을 보여왔다. 하지만 이번 항저우 코트 위에서 그는 아이보리와 카키색의 민소매 원피스를 입고 나타나 대중의 시선을 사로잡았다.슬림한 실루엣의 원피스가 그의 역동적인 근육 라인을 가감 없이 드러내며 시각적으로 훨씬 가볍고 경쾌한 느낌을 준다. 야마구치 아카네와의 준결승전에서 착용한 카키색 원피스는 코트의 붉은 매트 위에서 그가 펼치는 차분하면서도 묵직한 경기 운영과 완벽한 조화를 이뤘다.반면 왕즈이와의 결승전에서 입은 아이보리 톤의 원피스는 오직 경기에만 집중하는 그의 순수한 집념을 더욱 돋보이게 했다.그는 인터뷰에서 “매우 가볍다”는 점을 여러 차례 언급했는데 상·하의가 연결된 원피스는 격렬한 움직임 속에서도 의복의 간섭을 줄여 그가 코트 전역을 누비는 기동력을 극대화했다.특히 민소매 디자인은 강력한 스매싱 동작에서 어깨의 가동 범위를 물리적으로나 시각적으로 확장하며 그가 가진 기술적 정점을 유감없이 보여줬다. 옷차림의 변화를 통해 그는 승리를 위해 가장 효율적인 방식을 선택하는 과정에서 자연스럽게 자신만의 세련된 정체성을 구축하게 된 것이다.왕즈이와의 결승전 3세트, 승기를 잡아가던 순간 찾아온 왼쪽 허벅지 통증은 안세영을 절뚝이게 했다. 하지만 대중이 본 것은 고통에 굴복한 모습이 아니라 통증마저 경기의 일부로 받아들이고 한 포인트를 끝까지 따내는 경이로운 집념이었다.경기가 끝난 직후 그는 극심한 통증으로 제대로 걷기조차 힘든 상황에서도 심판진 한 명, 한 명에게 다가가 정중히 악수를 청했다. 이러한 태도는 안세영이라는 인물의 깊이를 보여준다. 오직 경기에 모든 것을 쏟아부은 사람만이 가질 수 있는 이 여유와 매너는 그에게 자연스러운 품격을 더한다.그는 승리의 기쁨에 취하기보다 한계를 극복해낸 자신을 다독이고 함께 경기를 만들어간 이들에 대한 예우를 다했다.“발이 땅에 닿을 때마다 아팠지만 끝까지 버텼다”는 말은 안세영이 지향하는 삶의 태도가 화려한 결과보다는 그 과정에서의 ‘불굴의 의지’에 있음을 다시 한번 확인시켜 줬다.이러한 행동은 팬들에게 깊은 정서적 울림을 주며 그를 단순히 공을 잘 치는 선수가 아닌 삶의 본보기가 되는 인물로 격상시켰다.안세영의 소통은 ‘솔직함’과 ‘현장감’을 기반으로 한다. 유니폼 변화에 대해 “좀 더 예뻐 보이냐”고 너스레를 떨며 웃어 보이는 모습은 세계 1위라는 무거운 왕관을 쓰고서도 그 무게를 즐길 줄 아는 건강한 자아를 보여준다.이는 대중에게 현재 자신이 느끼는 만족감과 즐거움을 가감 없이 공유하는 과정에서 생긴 자연스러운 친근함이다.동시에 그의 목표는 늘 구체적이고 단단하다. “슈퍼 1000 슬램을 달성하고 싶다”, “남자 단식 선수들의 기량까지 올라가고 싶다”는 발언은 그가 얼마나 높은 수준의 배드민턴을 갈망하고 있는지를 대변한다.자신의 두려움을 숨기지 않고 “나를 의심했지만 믿음이 더 강했다”고 고백하는 방식 또한 그가 자기 내면과 얼마나 치열하게 대화하며 경기에 임하는지를 느끼게 한다.이러한 진솔한 소통 방식은 팬들이 그의 서사에 더 깊이 몰입하게 만들며 안세영이라는 이름 뒤에 숨겨진 인간적인 노력을 응원하게 만드는 핵심 동력이 된다.안세영이 이번 시즌 달성한 업적은 한 분야에 미친 듯이 몰입했을 때 얻을 수 있는 최고의 보상이다. 배드민턴 역사상 최초로 한 시즌 상금 100만 달러를 돌파했다는 것은 그가 비인기 종목의 경계를 허물고 배드민턴을 ‘스타 중심의 고가치 스포츠’로 재정의했음을 의미한다.그의 브랜드는 이제 스폰서십 시장에서 대체 불가능한 가치를 지니게 됐으며 이는 스포츠 산업 전반에 걸쳐 강력한 파급력을 미치고 있다. 그러나 그 앞에 놓인 과제 또한 그가 사랑하는 배드민턴과 직결돼 있다.첫째는 ‘신체의 한계 관리’다. 그의 열정적인 경기 스타일은 신체에 많은 무리를 주기에 지속가능한 활동을 위한 현명한 휴식과 관리가 필수적이다.둘째는 ‘정상에서의 평온함 유지’이다. 이제는 전 세계의 견제를 받는 위치에서 경기마다 쏟아지는 기대감을 어떻게 자신의 성장을 위한 긍정적인 에너지로 치환할 것인가가 관건이다.안세영은 이제 단순히 라켓을 휘두르는 선수를 넘어 배드민턴이라는 종목의 패러다임을 스스로 바꿔나가는 독보적인 존재가 됐다.끊임없이 자신을 갈고닦으며 고통 속에서도 예우를 잊지 않는 안세영. 그가 묵묵히 걸어가는 길은 단순한 승전보를 넘어 우리 시대가 갈망하는 ‘진정한 몰입과 성취의 서사’로 기억될 것이다.