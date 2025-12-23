SSG닷컴, 새 멤버십에 40대 몰렸다…신선식품 호평

업계 최대 ‘7% 장보기 적립’에 호응

95% 식품 구매, 이 가운데 76% 신선식품 함께 담아

가계 '장보기 큰손'인 40대 고객들이 SSG닷컴의 신규 멤버십 혜택에 압도적인 호응을 보인 것으로 나타났다.23일 SSG닷컴은 내달 출시 예정인 신규 멤버십 ‘쓱세븐클럽’의 사전 알림 신청 고객에게 지급한 ‘장보기 지원금’ 사용 데이터를 분석한 결과, 40대 이용객 비중이 43%를 기록하며 전 연령대 중 독보적인 1위를 차지했다고 밝혔다.이 같은 결과는 가계 장보기를 실질적으로 책임지는 40대 고객층이 새 멤버십의 ‘장보기 결제 금액 7% 고정 적립’ 혜택의 실익을 높게 평가했기 때문으로 분석된다. 쓱세븐클럽은 업계 최고 수준의 장보기 적립 혜택에 더해 OTT ‘티빙(TVING)’ 이용권, 신세계백화점몰·신세계몰 쿠폰 등 생활 밀착형 혜택을 집약했다.쓱닷컴에 따르면 장보기 지원금 사용객의 약 95%가 식품을 구매했고, 이 중 76%는 신선식품을 장바구니에 담았다. 애호박, 양파, 삼겹살과 같은 필수 식재료와 감귤 등 제철 과일이 매출 상위권에 올랐다. 이마트 매입·운영 노하우에 기반한 신선식품에 대한 신뢰도가 구매로 이어진 것으로 풀이된다.먹거리와 함께 비식품을 구매한 고객 비중도 40%를 넘어섰다. 이 가운데 67%는 휴지, 물티슈, 주방세제 등 일상용품을 구매했다. 이 외에 주방용품, 반려동물 용품 등의 카테고리를 함께 주문하는 흐름도 관측됐다.전국 단위의 고객 유입 효과도 확인됐다. 특히 기존 멤버십을 이용하지 않던 고객 중 비수도권 이용자 비중이 45%에 달해 눈길을 끌었다. 이는 전국 대부분 지역에서 원하는 시간에 받아볼 수 있는 '쓱배송'에 대한 수요가 신규 멤버십 기대감과 맞물린 결과로 분석된다.SSG닷컴은 연말까지 사전 알림 신청 고객에게 장보기 지원금을 지급하는 이벤트를 이어간다. 쓱닷컴 앱이나 웹 사이트 내 새 멤버십 안내 배너를 통해 간편하게 신청 가능하다.'쓱세븐클럽' 사전 알림 신청 고객은 2주일 만에 40만명을 돌파하며 뜨거운 관심을 받고 있다.SSG닷컴 관계자는 “가계 소비를 주도하는 40대 고객의 호응은 새 멤버십의 혜택 설계가 실제 장바구니 부담을 낮추는 데 실효적이라는 방증”이라며 “쓱닷컴에서만 누릴 수 있는 차별화된 혜택을 준비 중인 만큼 많은 기대를 바란다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com