LIG넥스원이 국제해양방위산업전 MADEX2025 현장에서 선보인 '해검-X'. 사진=LIG넥스원

LIG넥스원이 지난 19일 국방기술진흥연구소(이하 국기연)와 전투용 무인수상정 통합제어 및 자율임무체계 기술개발 무기체계 패키지형 과제 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.이번 과제는 전투용 무인수상정 배치(Batch)-II 체계개발 진입에 필요한 핵심기술을 사전에 확보하기 위한 과제로, 체계개발 위험을 최소화하고 사업의 안정성과 효율성을 높이기 위해 방위사업청과 국기연이 기획한 과제다.LIG넥스원은 연구개발 주관기관으로 전체 개발을 총괄한다.약 490억원의 정부예산이 투입되는 이번 협약 체결을 통해 오는 2030년 12월까지 60개월 동안 전투용 무인수상정의 통합제어체계와 무장 운용·발사 통제체계, 자율임무체계를 개발한다.이는 해군이 추진중인 해양 유·무인 복합전투체계(Navy Sea GHOST)의 핵심 축을 담당할 전투용 무인수상정 체계개발을 위한 필수 기술이다.특히 국내 최초로 무인수상정에 20mm급 원격사격통제체계(RCWS)를 탑재하고, 유도로켓 ‘비궁’과 자폭용 무인기 발사·운용 기술을 적용해 해상 무인체계의 원거리 정밀타격 능력을 대폭 향상시키는 것이 목표다.비궁은 북한 공기부양정 타격용으로 개발돼 2016년 해병대에 전력화됐으며, 해외비교시험(FCT)을 통과해 K-방산 수출 유망 품목으로 주목받고 있다.전투용 무인수상정은 승조원 없이 다양한 임무를 동시에 수행하는 미래 무기체계로, 통합제어체계는 센서와 무장을 유기적으로 통합·제어해 작전 효율성과 생존성을 좌우하는 핵심 기술이다.LIG넥스원은 AI 기반 지능형 시스템 역량을 바탕으로 실시간 데이터 처리와 상황 판단을 수행하는 ‘무인 함장’ 역할의 통합제어체계를 구현할 계획이다.자율임무체계는 해상 환경 정보를 수집하고 위협을 탐지·분석해 우선순위를 결정하는 작전관 역할을 수행한다. 이를 위해 AI 기반 자율전투 기술에 특화된 퀀텀에어로와 협력해 무인수상정의 자율성과 임무 완성도를 높인다는 방침이다.또한 정부 주관으로 개발 예정인 해양무인체계 공통아키텍처를 선제 도입해 표준 인터페이스, 모듈화, 개방형 소프트웨어 기반의 상호운용성도 확보한다.이번 과제에서는 풀 스케일 전투용 무인수상정 건조도 병행한다. HD현대중공업과 HJ중공업이 플랫폼 설계·제작을 맡고, LIG넥스원은 통합제어·무장통제·자율임무체계를 통합해 전투 수행 능력을 극대화한다.LIG넥스원 관계자는 "지난 2015년부터 민군 과제로 무인수상정 ‘해검(Sea Sword)’ 시리즈를 자체 개발하며 관련 경험과 기술을 축적했으며, 해군과 함께 2027년까지 정찰용 무인수상정 체계개발을 통해 무인수상정 분야에서 선도적인 기술력과 핵심인력을 유지할 계획”이라며 "향후 무장 및 탐지체계를 중심으로 임무장비를 모듈화해 해군이 그리는 비전을 현실화하도록 노력하겠다"고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com