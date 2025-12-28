사진=NOL 공식 유튜브

1. 놀유니버스, Connect에서 Explore로

2. 라이나생명, Fund에서 Taste로

3. 삼성물산 바인드, Dwell에서 Play로

민은정 인터브랜드 Global Client Partner '브랜드;짓다'·'브랜드가 곧 세계관이다' 저자.

사람은 아주 작은 몸집으로 태어나 원래의 모습을 유지한 채 천천히 자란다. 반면 애벌레에서 고치를 거쳐 두 날개를 펼치는 나비는 성장의 단계마다 완전히 다른 모습으로 변한다.사람이 성장하는 방식은 인크리멘탈 성장(Incremental Growth), 나비가 성장하는 방식은 메타모포시스 성장(Metamorphosis Growth)이다. 우리말로 옮기면 점진적 성장과 전환적 성장이다. 모든 생명체는 이 두 가지 중 하나의 방식으로 성장한다.그렇다면 이 시대에 브랜드는 어떤 방식으로 성장해야 살아남을 수 있을까. 지금 브랜드는 변화의 속도와 성격이 완전히 달라진 시대를 살고 있다. AI는 세상의 작동 방식을 바꾸고 있고 ESG는 사람들이 사유하고 판단하는 기준을 바꾸고 있다.나를 둘러싼 세상이 메타모포시스 변화를 거듭하는데 나 혼자 기존의 모습을 지키며 성장하는 것은 불가능하다. 이 시대 브랜드에 필요한 것은 인크리멘탈 성장이 아닌 메타모포시스 성장이다.그런데 브랜드는 어떻게 메타모포시스 성장을 만들어낼 수 있을까. 해답은 의외로 단순하다. 애벌레가 나비가 되어 땅에서 하늘로 날아오르듯 브랜드가 활동하는 무대를 바꾸는 것이다.인터브랜드는 브랜드의 활동 무대를 12개로 나누고 이를 ‘아레나’라 명명한다. Connect, Do, Express, Dwell, Explore, Fund, Thrive, Taste, Learn, Play, Provide, Move가 그것이다. 아레나는 ‘무엇을 제공하느냐?’가 아니라 ‘인간의 어떤 욕구를 충족시키느냐’를 기준으로 구분된다. 같은 카테고리에 속해 있더라도 충족하는 욕구가 다르다면 아레나는 달라진다.BMW와 현대자동차는 모두 자동차를 생산한다. 그러나 BMW가 운전 자체의 즐거움을 강조하는 반면, 현대자동차는 자동차를 더 좋은 삶을 위한 시간의 플랫폼으로 재해석한다. 즉 BMW의 아레나는 Play, 현대자동차의 아레나는 Dwell이다.같은 시장에 있지만 서로 다른 아레나에 집중한다. 브랜드가 지금까지의 활동해왔던 무대, 즉 아레나를 바꾼다는 것은 단순히 활동 영역을 확장하는 것을 넘어선다. 스스로의 존재 목적, 고객을 바라보는 태도, 경쟁하는 공식을 모두 다시 쓰는 일이다.이것이 진정한 메타모포시스 성장의 시작이다. 아레나를 바꿈으로써 메타모포시스 변화를 끌어낸 브랜드들은 어떤 것이 있을까. 다음의 사례들을 살펴보자.2025년 12월 놀유니버스가 운영하는 놀(NOL)은 레스토랑 가이드 ‘블루리본 서베이’와 함께 ‘NOL 미식 여행 가이드’를 발행했다. 지역 곳곳의 숨은 재미를 발견하고 여정에 특별한 한 끼를 더해 오래 기억될 여행을 완성하는 것이 기획의 출발점이다.이러한 시도는 놀유니버스가 어디로 향하고 있는지를 상징적으로 보여준다. 놀유니버스는 2024년 야놀자와 인터파크트리플이 합병하며 출범했다. 야놀자는 숙박 중심의 중개형 예약 플랫폼, 인터파크트리플은 공연·전시·스포츠 중심의 티켓 예매 플랫폼이었다.두 브랜드 모두 우리를 어딘가로 연결해주는 브랜드, 즉 아레나 Connect에서 활동해왔다. 그런데 왜 지금의 놀유니버스는 미식 여행 가이드를 만들고 있을까. 이제는 더 이상 무언가와 연결해주는 것이 전부인 브랜드가 아니기 때문이다.대신 ‘누구나 마음 편히 놀 수 있게’라는 미션 아래 사람들이 미처 알지 못했던 새로운 즐거움과 재미를 탐색하도록 돕는 브랜드로 진화하고 있다.그렇다면 놀유니버스의 새로운 아레나는 어디일까. 놀고 싶어 하는 모든 사람에게 무한한 가능성의 세계를 열어주는 아레나 Explore다. 놀유니버스는 아레나의 이동으로 가치와 성장의 방향성을 근본적으로 재정의하며 한계 없는 확장으로 나아가고 있다.보험 산업은 오랫동안 평균의 언어로 작동해왔다. 연령, 성별, 위험군이라는 기준 속에서 개인은 언제나 통계의 일부로만 존재했다.라이나생명은 이 구조에 질문을 던진다. ‘보험의 중심에는 정말 사람이 있었는가?’ 이 질문하에 라이나생명이 만들어낸 변화의 핵심은 명확하다. 상품이 아니라 사람에게, 보험사가 아니라 개인에게 스포트라이트를 돌리는 것.이러한 철학을 바탕으로 2025년 9월 출시한 (무)라이나다이나믹건강OK보험은 개인의 건강 데이터를 분석해 꼭 필요한 보장만을 맞춤형으로 설계한다. 이제 보험은 복잡한 금융 상품이 아니라 나를 이해하고 존중하는 하나의 제안으로 진화한다.이 변화는 보험을 대하는 감정까지 바꾼다. 불안해서 드는 보험이 아니라 지금의 나를 기준으로 선택하는 보험이다.보험에 가입하는 행위는 미래의 위험을 떠올리는 시간이 아니라 나의 삶과 취향을 확인하는 순간이 된다. 이 지점에서 라이나생명의 아레나는 이동한다.미래를 대비하는 금융의 역할인 아레나 Fund에서, 나답게 사는 방식을 지지하는 아레나 Taste로. 라이나생명이 달라진 이유는 보험이 작동하는 무대 위에 ‘나다움’을 올려놓았기 때문이다. 스포트라이트가 ‘오직 당신에게 집중’하는 순간 라이나생명은 보험 산업 안에서 전혀 다른 경쟁을 시작한다.삼성물산은 2024년 12월 오피스 빌딩 중심의 빌딩 플랫폼 바인드(Bynd)를 출시했다. 바인드는 연결을 뜻하는 Bind와 공간 경험의 확장을 의미하는 Beyond를 조합해 만들어진 이름이다. 빌딩을 각자가 자기만의 방식으로 완성하고 즐기는 공간으로 재정의하겠다는 선언이다.기존의 빌딩은 머무는 곳이었다. 바인드는 이 익숙한 질서를 바꾼다. 물리적 공간 위에 디지털 경험을 덧입혀 사람마다 다른 필요와 취향에 맞게 빌딩을 ‘플레이’할 수 있게 만든다.바인드와 함께 라면 빌딩 안에서 일어나는 수많은 행위는 사용자가 직접 선택하고 조합하는 경험이 된다. 즉 바인드는 빌딩을 하나의 구조물이 아니라 계속 업데이트되고 개인화되는 플레이 플랫폼으로 전환한다.그렇다면 바인드의 아레나는 어디일까. 지금까지 모든 건설사가 지향했던 ‘최고의 시간을 보낼 수 있도록 최적의 공간을 건설’하는 아레나 Dwell이 아니다. 각자의 방식으로 공간을 활용하고 조합하고 즐기게 하는 아레나 Play다. 삼성물산은 바인드를 통해 빌딩을 건설하고 관리하는 기업을 넘어 빌딩 경험을 설계하는 브랜드로 변화하고 있다.세 브랜드의 사례는 메타모포시스 성장의 의미를 분명하게 말해준다. 성장은 더 많은 일을 더 잘하는 것이 아니라 어디에서 활동할 것인가를 다시 정하는 것이다.놀유니버스, 라이나생명, 삼성물산 바인드는 기존 아레나를 떠나 각자의 방식으로 새로운 아레나로 이동했다. 아레나를 바꾼 브랜드들은 스스로 정의한 기준으로 차별화된 성장을 만들어가기 시작했다. 당신의 브랜드는 진정한 성장을 원하는가? 그렇다면 지금 당장 아레나를 바꿔라.