삼성중공업 거제조선소. 사진=삼성중공업

삼성중공업이 거제조선소에서 발생한 추락 사고와 관련해 공식 사과문을 발표하고 전면적인 작업 중단과 재발 방지 대책을 약속했다.최성안 삼성중공업 대표는 23일 사과문에서 "22일 오후 3시경 거제조선소에서 작업 관리자 한 분이 약 20m 높이에서 떨어지는 안타까운 사고가 발생했다"며 "재해자는 병원으로 긴급 이송됐으나 최종 사망했다"고 밝혔다.최 대표는 "사고 선박에 즉시 전면 작업중지 명령을 내렸다"며 "이날 오전에는 야드 전체에 작업중지 명령을 내리고 특별 안전교육을 실시할 예정"이라고 말했다.최 대표는 "안전 관리 책임을 다하지 못해 큰 심려를 끼쳐 드린 점 모든 관계자 여러분께 다시 한번 사과드린다"며 "사고 없는 안전한 사업장을 만들어 가는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 했다.또한 "고인의 명복을 빌며 갑작스러운 비보로 깊은 상심에 빠져 계신 유가족께 진심으로 위로의 말씀을 드린다"고 전했다.앞서 지난 22일 오후 3시 9분께 경남 거제시 삼성중공업 거제조선소에서 원유운반선 도장 준비 작업을 하던 협력업체 직원인 50대 A씨가 21ｍ 높이에서 추락했다.이 사고로 A씨는 병원으로 긴급 이송됐으나 숨졌다.고용노동부는 중대재해처벌법 위반 여부 등 자세한 사고 경위를 조사 중이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com