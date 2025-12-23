젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 10월 30일 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 함께 '치맥' 회동 후 기념촬영을 하고 있다. 사진=문경덕 한국경제신문 기자

HR테크기업 인크루트가 회원 1647명을 대상으로 실시한 '올해의 인물과 이슈' 설문조사에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 경제·기업인 분야 올해의 인물 1위로 선정됐다.먼저 올해의 대표 이슈(복수응답)로는 ▲5월 조기 대선이 30.8%로 가장 높은 응답률을 기록했다. 이어 ▲트럼프 2.0으로 인한 무역 불확실성(29.1%), ▲케이팝 데몬 헌터스 열풍(27.9%) 순으로 나타났다.연령대별 교차 분석 결과 20대(29.7%)와 30대(30.2%)는 ▲케이팝 데몬 헌터스 열풍을 올해의 대표 이슈로 꼽았다. 40대는 ▲코스피 4000 돌파(34.9%) 50대는 ▲5월 조기 대선(43.8%)을 가장 중요한 이슈로 선택했다.올해의 인물은 방송·연예, 스포츠, 경제·기업 분야로 나눠 조사했다.방송·연예 분야에서는 예능인 ▲이수지가 14.4%로 1위에 올랐다. 이수지를 선택한 이유로는 ‘화제성’이 63.3%로 가장 많았다. 이수지는 유튜브 ‘핫이슈지’ 채널을 통해 대치동 제이미맘, 래퍼 햄부기, 랑데부 미용실 원장 등 다양한 부캐릭터를 흥행시켰고, 쿠팡플레이 토크쇼 ‘자매다방’ 출연으로도 주목을 받았다. 이어 ▲가수 GD(9.9%), ▲배우 박정민(9.4%) 등이 이름을 올렸다.스포츠 분야에서는 축구선수 ▲손흥민이 36.9%로 1위를 차지했다. 선택 이유로는 ‘업적 인정’이 47.9%로 가장 많았다. 손흥민은 지난 5월 토트넘의 유로파리그 우승을 이끌었으며, 이후 LAFC로 이적해 프로 데뷔 이후 처음으로 미국 무대에 진출했다. 2위는 e스포츠 선수 ▲페이커(17.7%), 3위는 배구선수 ▲김연경(15.2%)이었다. 특히 ▲페이커는 20대 응답자(30.5%)에게서 가장 많은 지지를 받았다.경제·기업인 분야에서는 ▲젠슨 황 엔비디아 CEO가 40.0%로 1위를 기록했다. 선택 이유는 ‘화제성’(47.0%)이 가장 높게 나타났다.젠슨 황 CEO는 AI 반도체 시장을 이끄는 엔비디아의 수장으로, APEC 정상회의 기간 중 한국을 방문해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과의 이른바 ‘치맥 회동’으로 큰 주목을 받았다.이어 ▲이재용 삼성전자 회장(27.6%), ▲일론 머스크 테슬라 CEO(10.7%)가 뒤를 이었다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com