지난 10월 정기선 HD현대 회장이 경기도 성남 HD현대 글로벌R&D센터(GRC) 구내식당에서 임직원들과 점심을 함께하며 현장 소통에 나서고 있다. 사진=HD현대

HD현대 정기선 회장이 MZ 직원들과 만나 상호존중과 소통의 문화를 강조하며 기업문화 혁신 의지를 다졌다.HD현대는 23일 정 회장이 울산 HD현대중공업 인재교육원에서 MZ 직원들과 기업문화 개선 아이디어 공유회인 ‘하이파이브 데이’(HI-5 DAY)를 진행했다고 밝혔다.이 자리에서는 정 회장 외 HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대건설기계, HD현대일렉트릭 등 계열사 ‘체인지 에이전트’(CA) 97명을 비롯해 총 170여 명의 젊은 직원들이 참석했다.하이파이브 데이는 CEO와 CA 간 직접적인 소통을 통해 긍정적인 에너지를 나누고 상호 존중의 시간을 가지려는 취지에서 기획됐다.정 회장은 지난해 10월과 올해 6월 HD현대 글로벌R&D센터에서 진행된 행사에 이어, 이번에는 울산 사업장에서 행사를 진행된 행사에서도 직접 참석해 현장 구성원들과 소통을 이어갔다.이날 간담회는 우수 현장 개선사항을 공유하는 세션 1과, 정 회장과 CA들이 상호 궁금한 사항들을 자유롭게 묻고 답하는 세션 2의 형태로 약 4시간에 걸쳐 진행됐다.이 자리에서 참석자들은 ▲HD현대 조직문화의 장점과 개선할 점 ▲‘일 잘하는 직원’은 어떤 모습인지 등에 대해 자유롭게 질문하며 HD현대가 지속 성장하기 위한 조직문화 토대를 살폈다.정 회장은 “HD현대의 강점은 어떻게든 해내는 실행력과 추진력”이며 “이러한 강점을 유지하면서 동시에 소통하고 서로의 이야기에 귀 기울이는 것이 더 나은 조직문화를 이끌 것”이라며 허심탄회한 의견 개진을 당부했다.정 회장은 또 CA들에게 ‘우리 회사에 입사한 후 가장 성장했다 느낀 순간이 언제인지’, ‘구성원들이 주도적으로 새로운 도전을 즐기며 일하기 위해서는 무엇을 가장 중요하게 생각해야 할지’를 질문하며, 회사에 대한 젊은 직원들의 의견을 경청했다.1982년생인 정 회장은 지난 10월 회장에 취임한 이후 MZ 직원들과의 직접 소통에 나서며 상호 존중과 열린 대화를 강조하는 조직문화 혁신 행보를 본격화하고 있다.정 회장은 지난 11월에는 청주 HD현대일렉트릭 배전캠퍼스 건설 현장과 충북 음성 HD현대에너지솔루션, HD현대건설기계 사업장을 차례로 찾았다.이달에는 HD현대 글로벌R&D센터에서 임직원들과 함께 김장 나눔 봉사 활동에 참여하는 등 소통 행보를 이어가고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com