한경협 제공

국내 증시 활성화를 위해 ‘주식 기프티콘’을 도입하자는 주장이 나오면서 이행 여부에 관심이 모이고 있다.23일 한국경제인협회(이하 한경협)에 따르면 ‘주식 기프티콘 서비스 도입’ 아이디어를 국무조정실에 건의했다고 밝혔다.한경협은 개인투자자의 미국 등 해외주식 투자가 급증하는 상황주3)에서, 국내 주식시장의 저변 확대와 국민들의 기업사랑 분위기 조성 등을 위해 ‘주식 기프티콘 서비스’ 도입을 제안했다고 설명했다.금융투자상품권·주식 선물하기 등 기존의 유사 서비스와 차별화된 ‘주식 기프티콘 서비스’에 대해 국민들도 높은 기대감을 보였다.한경협이 여론조사 기관인 모노리서치에 의뢰해 전국 40대 이하 성인남녀를 대상으로 실시한 조사(500명 응답)에 따르면 국민 10명 중 4명 이상이(44.8%) 향후 주식 기프티콘 서비스가 도입되면 이용할 의향이 있다고 응답했다.특히 주식 투자 경험자의 경우 이용 의향이 54.7%로 높아져 주식 기프티콘 서비스가 주식투자의 접근성과 편의성 제고에 기여할 것으로 기대된다.이용 의향이 있다고 응답한 224명을 대상으로 주식 기프티콘을 활용하고 싶은 상황을 조사한 결과 생일(29.6%), 시즌성 기념일(명절·크리스마스·연말연시 등)(19.1%), 자녀·지인 투자 교육(18.0%), 학업·진로 관련 기념일(졸업·입학·취업 등)(17.4%) 등의 순으로 나타났다.한경협은 주식 기프티콘 서비스 정착을 위해 혁신금융서비스 지정, 증여세 비과세, 공공플랫폼 구축, 결제수단 다변화 등 4가지 정책과제를 제시했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com