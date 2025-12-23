한경협 제공
국내 증시 활성화를 위해 ‘주식 기프티콘’을 도입하자는 주장이 나오면서 이행 여부에 관심이 모이고 있다.

23일 한국경제인협회(이하 한경협)에 따르면 ‘주식 기프티콘 서비스 도입’ 아이디어를 국무조정실에 건의했다고 밝혔다.

한경협은 개인투자자의 미국 등 해외주식 투자가 급증하는 상황주3)에서, 국내 주식시장의 저변 확대와 국민들의 기업사랑 분위기 조성 등을 위해 ‘주식 기프티콘 서비스’ 도입을 제안했다고 설명했다.

금융투자상품권·주식 선물하기 등 기존의 유사 서비스와 차별화된 ‘주식 기프티콘 서비스’에 대해 국민들도 높은 기대감을 보였다.

한경협이 여론조사 기관인 모노리서치에 의뢰해 전국 40대 이하 성인남녀를 대상으로 실시한 조사(500명 응답)에 따르면 국민 10명 중 4명 이상이(44.8%) 향후 주식 기프티콘 서비스가 도입되면 이용할 의향이 있다고 응답했다.

특히 주식 투자 경험자의 경우 이용 의향이 54.7%로 높아져 주식 기프티콘 서비스가 주식투자의 접근성과 편의성 제고에 기여할 것으로 기대된다.

이용 의향이 있다고 응답한 224명을 대상으로 주식 기프티콘을 활용하고 싶은 상황을 조사한 결과 생일(29.6%), 시즌성 기념일(명절·크리스마스·연말연시 등)(19.1%), 자녀·지인 투자 교육(18.0%), 학업·진로 관련 기념일(졸업·입학·취업 등)(17.4%) 등의 순으로 나타났다.

한경협은 주식 기프티콘 서비스 정착을 위해 혁신금융서비스 지정, 증여세 비과세, 공공플랫폼 구축, 결제수단 다변화 등 4가지 정책과제를 제시했다.

정유진 기자 jinjin@hankyung.com