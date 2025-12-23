23일 국가데이터처가 발표한 ’2024년 생애 단계별 행정 통계’에 따르면 고령층(65세 이상) 인구는 전년 대비 50만4000명(5.3%)증가한 1000만명을 넘어 전체 인구의 20.1%를 차지했다.
고령층 인구는 2021년 862만명에서 2022년 904만6000명, 2023년 949만7000명으로 꾸준히 늘어난 뒤 지난해 처음 1000만명을 돌파했다.
반면 인구 감소는 청년층과 중장년층에서 뚜렷했다. 지난해 청년층(15~39세) 인구는 전년 보다 22만9000명(-1.6%) 줄어든 1440만명, 중장년층(40~64세)은 14만7000명(-0.7%)감소한 2003만1000명으로 집계됐다.
고령층 증가와 함께 노동시장에서도 고령화 현상이 뚜렷해지고 있다. 작년 10월 기준 등록 취업자는 청년층이 812만7000명, 중장년층이 1360만9000명, 고령층이 343만4000명이었다. 전년 대비 청년층(-2%)과 중장년층(-0.3%) 취업자는 둘어든 반면 고령층 취업자는 31만2000명 늘며 10% 증가했다.
이에 따라 고령층 중 취업 상태에 있는 비율도 빠르게 상승하고 있다. 고령층 취업자 비율은 2022년 31.7% 2023년 32.9%에 이어 작년에는 34.3%까지 올라 노인 3명 중 1명 이상이 일자리를 가진 것으로 나타났다.
자산 측면에서도 고령층의 존재감은 커지고 있다. 지난해 주택을 소유한 비율은 중장년층 45.5%(911만4000명), 고령층의 46.3%(463만1000명)로 비슷한 수준이지만 청년층은 11.5%(165만명)에 그쳤다.
최근 2년 간 청년흥 주택 소유자는 감소한 반면 고령층 주택 소유자는 60만 명 이상 늘어 증가 폭이 가장 컸다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지