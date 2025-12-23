올해 임관기수에서 77명 자퇴

지난해 보다 배 이상으로 증가

사진=연합뉴스

각 군이 사관학교 생도의 자발적 퇴교 인원 증가로 초급장교 수급에 어려움을 겪고 있다.국회 국방위원회 소속 유용원(국민의힘) 의원이 국방부로부터 받은 '최근 5년 사관학교 임관 기수별 모집 경쟁률과 임관 현황' 자료를 보면 육군 사관학교의 올해 임관 기수의 경우 정원(330명)의 23.3%인 77명이 자퇴한 것으로 파악됐다.임관 연도 기준 자퇴 인원은 정원이 310명이던 2021년과 2022년엔 각 11명에 불과했지만, 정원이 330명으로 늘어난 2023년 27명, 2024년 35명 등으로 확연한 증가 추세다. 특히 올해 임관 기수의 경우 작년보다 자퇴생이 배 이상으로 늘었다.공군사관학교도 상황은 비슷하다.정원이 205명이던 2021년과 2022년 임관 기수에선 각각 7명과 11명이 자퇴했고, 정원이 215명인 2023년 13명, 2024년 22명에 이어 정원이 235명인 2025년 임관 기수에서는 25명이 중도에 자발적으로 학교를 떠난 것으로 집계됐다.다만 해군사관학교는 같은 기간 자퇴 인원이 매년 10여 명 안팎으로 비슷했다.정원이 550명인 육군3사관학교도 임관 연도 기준으로 자퇴 생도는 2021년 11명, 2022년 45명, 2023년 30명, 2024년 38명, 2025년 57명으로 늘어나는 추세다.이같은 현상이 일어나는 것은 초급·중견 군 간부 처우가 병사에 비해 상대적으로 낮아진 구조가 주된 원인으로 꼽힌다. 병장 월급이 150만 원까지 올라가는 동안 초임 장교 월급은 올해 겨우 200만 원을 넘겼다.아울러 업무 강도에 비해 보상이 뒤따르지 않는 복무 여건, 장교에 대한 사회적 위상과 인식 저하 등을 자퇴의 원인으로 꼽히는 만큼 근본적인 해법 제시가 필요하다는 목소리가 나온다.김정우 기자 enyou@hankyung.com