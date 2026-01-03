타고난 리더는 아니지만 外[이주의 책]

타고난 리더는 아니지만박정민 지음│한티재│2만원AI 시대, 디지털전환의 거센 바람, 우리에게는 어떤 리더십이 필요한가? 연구원으로 출발해 대기업 CEO에 이르기까지 30여 년간 변화와 위기의 최전선에서 경험하고 배우며 리더십 역량을 키워 온 박정민 전 대표의 에세이 ‘타고난 리더는 아니지만’이 출간됐다. 저자와 함께 일해 본 사람들은 말한다. “박정민은 사람의 마음을 움직이는 힘과 탁월한 실행력을 동시에 갖춘 리더”라고. 그의 리더십에는 늘 사람 냄새가 난다. 현장을 세심하게 들여다보고, 구성원들의 행복과 자존감을 함께 고민하며, 조직의 변화를 사람들의 이야기에서 끌어낸다. 동시에 그는 데이터와 프로세스를 다루는 데 탁월해 방향을 정하면 끝까지 밀어붙이는 실행력을 보여준다. 이 책은 저자의 30여 년 리더십 여정에 관한 이야기다. 완벽한 리더의 지침서가 아니라 시행착오 속에서 길어 올린 리더십의 현장 노트. 리더십은 단번에 완성되지 않는다. ‘리더가 되는 일’에서 시작해 ‘팀을 움직이고’, ‘팀을 성장시키는 일’로 이어지는 세 단계의 배움이 필요하다. 이 책은 그 세 단계 배움의 과정에 따라 구성되어 있다.걷다가 예술이선아 지음│작가정신│1만5000원이 책은 백화점 로비 천장이나 옥상정원, 지하철역 근처 근린공원, 서울 근교의 아울렛 입구, 도심의 햄버거 가게와 오피스텔 앞 등 일상에서 쉽게 만날 수 있는 내로라하는 거장들의 예술작품을 소개하고 있다. 언젠가 한번은 지나쳤을 법한 낯익은 장소에 ‘이런 대단한 작품이 있었어?’ 하는 놀라움과 함께 내가 매일 걷는 이 길이 완전히 다르게, 또 새롭게 보이기 시작할 것이다. 예술은 나의 일상 가까이에 있고 예술을 향유하는 데 필요한 건 시간과 돈이 아니라 나를 둘러싼 주변을 향한 열린 ‘마음’이기 때문이다.빅테크 자본주의김창익 지음│다산북스│2만원기술이 세계 권력의 규칙을 바꾸는 시대, 기존 질서를 주도하던 세력과 새로운 디지털 자본이 화폐·정치·안보 등 여러 전선에서 충돌하고 있다. 빅테크 자본주의는 금융, 규제, 지정학을 관통하는 이 거대한 전환의 흐름을 입체적으로 추적하며 “누가 새로운 세계경제의 설계자인가”라는 물음을 정면으로 던진다. 미·중 패권 경쟁과 기업 생존전략이 뒤엉킨 전선에서 빅테크 기업은 거세게 따라붙는 중국의 공세에 맞서 어떤 선택을 하고 있는가. 디지털 냉전의 구조를 가장 역동적으로 보여주는 영역이다.비트코인 투자 무작정 따라하기오태민 지음│길벗│2만원초보자들이 실수 없이 비트코인을 시작할 수 있도록 기초 개념부터 단계별로 차근차근 설명한다. 비트코인 탄생부터 사이클, 블록체인, 채굴과 보상, 지갑, 개인키 등 가상화폐를 이해하는 데 꼭 필요한 기본 개념과 비트코인 ETF 승인, 세금과 규제 등을 담았다. 저자만 제공할 수 있는 경제적·지정학적 시각과 금·달러·국가 정책 사이에서 비트코인이 어떤 의미를 갖는지까지 담았다. 비트코인을 넘어 이더리움, 솔라나, 리플, 스테이블코인 등 여러 주요 코인을 비교해 알려주어 암호화폐 시장 전체를 읽는 법까지 배울 수 있다.항로계인국 등 지음│다돌책방│1만7000원플랫폼 앞에서 모두 노력하지만 모두 쩔쩔매고 있다. 그렇다면 새로운 관점과 새로운 이해 그리고 새로운 행동이 필요하다. 한 번도 가본 적이 없는 바닷길을 탐험해 미지의 땅을 찾아가는 뱃사람들과 같아질 필요다. 이 책은 경제학과 경영학, 법학과 정책학 등을 전공한 9명의 연구자들이 우리 코앞에 와 있는 플랫폼 경제와 규제를 둘러싼 긴급하고 중요한 질문들에 대한 답을 찾아보려는 시도이다. 미국, 중국 등을 제외하고는 거의 유일하게 자국 플랫폼 생태계를 보유하고 있는 국가인 대한민국은 어떤 역할을 해야 할까.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com