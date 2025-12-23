안덕수 국세청 조사국장이 23일 정부세종청사 국세청 브리핑실에서 고환율 흐름 속에서 가격담합 등 불공정행위로 물가 불안을 부추긴 시장 교란 행위 탈세자에 대한 강도 높은 세무조사를 실시한다고 설명하고 있다. 국세청은 이번 조사 대상자는 총 31개 업체로 전체 탈루 혐의 금액은 약 1조원에 이른다고 밝혔다. 2025.12.23 사진=연합뉴스

국세청이 외환을 빼돌려 세금을 회피하는 등 이른바 ‘시장 교란’ 탈세 혐가 포착된 기업들에 대해 대대적인 세무조사에 착수했다.23일 국세청은 부당 유출, 편법거래, 가격 왜곡 등을 통해 탈세한 혐의가 있는 기업 31곳을 대상으로 새무조사를 진행중이라고 밝혔다.고환율과 물가 상승으로 경제 전반이 어려운 상황에서 수출 대금으로 받은 달러를 해외로 빼돌리거나 사주 일가의 사적 소비에 사용하면서 세금을 제대로 내지 않은 행위가 집중 조사대상이다.국세청에 따르면 동유럽권 국적의 한국계 외국인 A씨가 운영하는 국내 법인 B사는 수출 대금 수백만 달러를 외국인 전용 ‘비거주자 대외 계정’으로 수령한 뒤 세금 신고를 하지 않았다.이후 해당 자금을 A씨가 대표로 있는 또 다른 국내법인 C사에 대여했고 C사 명의로 부산 해운대구의 고급 펜트하우스를 매입해 가족들과 거주한 것으로 드러났다.안덕수 국세청 조사국장은 “이른바 ‘검은머리 외국인’으로 불리는 자가 법인을 사주일가의 사적인 소비 통로로 이용한 경우”라고 설명했다.대외계정은 외국인 투자 유치를 위해 복잡한 절차 없이 해외 송금이 가능한 계좌로 A씨는 이러한 제도의 허점을 악용해 외환을 유출하고 세금까지 탈루한 것으로 조사됐다.이와 함께 100% 자회사인 미국 현지법인 D사가 국내 은행에서 수백만 달러를 대출받을 수 있도록 무상 지급보증을 제공한 국내 법인 E사도 조사 대상에 포함됐다. 지급보증에 따른 수수료를 받지 않아 법인새를 회피한 뒤 해당 자금으로 미국 하와이의 18홀 회원재 골프장을 인수한 혐의다.국세청은 이 같은 외환 부당 유출 기업 11곳 외에도 관세 혜택을 받고도 가격에 반영하지 않은 기업 4곳, 특수관계법인을 이용해 용역비를 누락한 기업들 역시 조사 중이라고 밝혔다.또한 제품 용량을 중이는 방식으로 가격을 인상하면서 탈세한 것으로 의심되는 ‘슈링크플레이션’ 프랜차이즈 9곳도 조사 대상에 올랐다.이들 업체는 사주 일가가 지분을 보유한 계열사를 거래 중간에 끼워 넣어 원가를 부풀리는 방식으로 법인세 부담을 줄인 것으로 파악됐다.이 외에 건설과 가구 분야의 독과점 기업 7곳도 포함됐다. 일부 건설사는 담합을 통해 낙찰 순번을 정하고 들러리 업체에 사례금을 지급한 뒤 가짜 세금계산서를 활용해 비용을 부풀린 혐의를 받고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com