필릭플랜, 해커톤 운영·심사 디지털 전환 특허 취득

MICE·교육·경진대회 기획 운영 및 플랫폼을 개발 중인 필릭플랜(대표 윤은우)은 팀 기반 경쟁형 행사 운영 기술에 대한 특허(출원번호 KP24065)를 정식 취득했다고 밝혔다.회사에 따르면, 이번 특허는 단순한 플랫폼을 넘어 ▲행사별 운영 구조 설계 ▲심사위원·참가자 정보 관리 ▲회차별 운영 현황 실시간 시각화 ▲모듈형 행사 웹페이지 자동 생성 등 행사 운영 전반을 통합 관리하는 구조를 중심 기술로 한다. 특히 운영자가 여러 행사와 회차를 동시 관리해야 하는 실제 환경에서 오류를 줄이고 운영 효율을 높이도록 설계된 것이 특징이다.또한 행사 정보를 입력하면 참가 신청, 팀 빌딩, 심사 페이지, 수상작 갤러리 등 모듈형 웹페이지를 자동 생성하는 기술을 적용했다. 이 구조는 운영자의 반복 업무를 줄이고 행사별 구성 요소를 표준화해 운영 안정성을 높이는 데 기여한다.심사위원은 전용 페이지에서 점수와 코멘트를 입력하면 시스템이 자동으로 평균·순위 등을 계산해 제공한다. 이를 통해 참가팀 평가의 일관성과 투명성을 강화하고 여러 심사 기준이 혼재된 복잡한 대회에서도 오류를 최소화할 수 있다. 이 기술은 해커톤, 공모전, 창의경진대회 등 다양한 유형의 경쟁형 행사 운영에 활용될 전망이다. 교육기관·지자체·기업 등 다수의 행사를 병행 운영해야 하는 환경에서 높은 효율성을 발휘할 것이란 기대다.윤은우 대표는 “팀 기반 경쟁형 행사는 구조가 복잡해 운영 난제가 많지만, 이번 특허 기술은 심사·운영 과정을 기술로 표준화한 기반 기술”이라며 “향후 AI 기반 자동 심사 및 참가자 행동 분석 등으로 확장 가능한 플랫폼 기술로 발전시킬 계획”이라고 했다.필릭플랜은 이번 특허를 기반으로 행사 운영 자동화 시스템을 고도화하고 국내·외 MICE 분야에서 기술 경쟁력을 강화할 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com