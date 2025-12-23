서울 을지로 신한카드 본사 전경. 사진=신한카드

신한카드 일부 가맹점에서 개인정보가 내부 직원에 의해 유출된 사실이 확인됐다.신한카드는 23일 약 19만명의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다고 밝혔다.유출 항목은 가맹점 대표자의 △휴대전화번호 181585건 △휴대전화번호와 성명 8120건 △휴대전화번호·성명·생년·성별 2310건 △휴대전화번호·성명·생년월일 73건 등이다.신한카드 관계자는 "가맹점 대표자의 정보 외 일반 고객 정보와는 전혀 관련이 없다"면서 "주민등록번호 등을 포함한 개인정보와 카드번호, 계좌번호 등 신용정보는 유출되지 않은 것으로 확인됐다"고 말했다.이번 유출은 신규 카드 모집 이용 등을 위해 유출됐으며 해킹이 아닌 내부 직원의 소행인 것으로 전해졌다. 공익 제보자가 가맹점 대표자의 개인정보가 외부로 유출됐다는 증거를 개인정보보호위원회에 신고하면서 드러났다.개보위는 지난달 12일 신한카드에 관련 자료 제출을 요청했고, 신한카드는 이튿날부터 제보 자료와 내부 자료를 대조하는 등 사실관계 확인에 착수했다.신한카드는 현재까지 확인된 조사 결과를 홈페이지에 공지하고 사과문을 게시했다. 해당 가맹점 대표자들에게 개별 안내를 진행하고 있다.또 본인의 정보 포함 여부를 확인할 수 있는 전용 조회 페이지도 마련했다.신한카드 관계자는 "이번 사고가 목적 외 개인정보 이용인지, 단순 정보 유출인지 추가 조사가 필요하다"면서 "향후 고객 피해 발생 시 최대한 신속하게 보상 등 조치하겠다"고 말했다.김태림 기자 tae@hankyung.com