방송인 전현무 (연합뉴스)

전현무 진료기록부 (SM C&C 제공)

연예계 '주사 이모' 논란으로 불법 의료 시술 의혹이 일파만파 커지는 가운데, 경찰은 방송인 전현무의 과거 차량 내 링거 투약 논란에 대해서도 수사에 착수한 것으로 알려졌다.23일 서울 강남경찰서는 23일 전현무의 차량 내 링거 투약 논란에 대해 수사에 착수했다고 밝혔다.앞서 논란 발생 이후 소속사를 통해 입장을 밝힌 전현무 소속사 SM C&C는 "현재 제기되고 있는 의혹은 사실과 다르며, 당사는 향후 관계 기관의 사실 확인 절차가 진행될 경우에도 관련 자료를 성실히 제출하고 적극적으로 협조할 예정"이라고 재차 입장을 밝혔다.그러면서 "본 사안은 약 9년 전의 의료 행위에 관한 내용으로, 당사자가 직접 병원을 방문해 기록을 발급받는 절차가 필요했다"라며 "이로 인해 첫 번째 공식 입장 이어 추가적으로 공식입장을 전달 드리게 된 점에 대해 너른 양해를 부탁드린다"라고 전했다.또한 "전현무의 의료 행위와 관련해 아래와 같은 객관적인 증거 자료를 전달 드린다"라며 진료기록부의 내용과 의료물 폐기 방법에 대해 설명했다.SM C&C는 "(진료기록부 사본에 따르면) 2016년 1월 14일, 1월 20일, 1월 26일에 병원에서 정식으로 진료를 받았다는 사실이 증명된다"라며 "진료기록부에는 진료 일시, 환자 성명, 상병, 증상 내용, 병원명칭 등 치료 관련 모든 기본 사항이 정확히 기재되어 있다"라고 말했다.이어 "위 진료일에 따른 의료기관의 공식 수입 금액 및 진료비 수납 내역을 통해 해당 치료가 정식 진료에 따른 비용 처리였다는 점이 확인된다"라고 얘기했다.아울러 "2016년 1월 20일 수액 처치 후, 사전에 의료진에게 안내받은 대로 1월 26일 병원 재방문 시 보관하고 있던 의료폐기물을 반납하였다"라고 밝혔다.SM C&C는 "해당 진료는 인후염·후두염·위식도역류 등의 진단에 따른 항생제, 소염제, 위장약 중심의 치료였으며, 수액은 치료를 보조하기 위한 의료 행위의 일환이었다"라며 "위 자료들을 통해 당시 전현무 씨의 의료 처치는 의료진의 판단 하에 의료기관에서 이루어진 적법한 진료 행위의 연장선이었음을 말씀드린다"라고 강조했다.한편 최근 전현무는 박나래, 입짧은햇님, 샤이니 키가 '주사 이모' 이 모 씨에게 진료를 받아 '불법 의료 행위' 의혹으로 활동을 중단한 가운데, 9년 전 MBC '나 혼자 산다' 속에서 차량 내 링거 수액을 맞는 장면이 나온 것이 주목을 받으며 '불법 의료 행위'가 아니냐는 의혹이 일었다.강홍민 기자 khm@hankyung.com