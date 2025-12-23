뇌사 장기기증으로 4명 살리고 하늘의 별이 된 김하음 양(한국장기조직기증원 제공)

꿈 많던 11세 소녀가 뇌사 장기기증으로 4명의 생명을 살렸다.한국장기조직기증원은 지난달 7일 김하음(11)양이 순천향대학교 천안병원에서 폐장·간장·양측신장을 기증했다고 23일 밝혔다.기증원에 따르면 하음 양은 지난 8월 잠을 자던 중 '머리가 아프다'고 호소한 이후 증상이 지속돼 병원으로 이송됐다. 병원은 뇌수막염이라고 진단했고, 하음 양은 의료진의 적극적인 치료에도 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.가족들은 하음 양의 상태가 계속 악화되고 의료진이 회복이 어렵다고 하자 기증에 대해 생각해 보게 됐다.기증원은 하음 양이 다른 사람을 살리는 아름다운 일을 하고 가면 좋겠다는 마음과, 수혜자가 건강을 찾는다면 마음의 위안이 될 것 같은 생각에 가족들이 기증에 동의했다고 전했다.크리스마스이브에 가족의 막둥이로 태어난 하음 양은 유난히 '사랑한다'는 말을 자주 했던 사랑스러운 아이였다고 가족들은 추억했다.사람들 앞에서 춤추는 것을 좋아하는 밝고 활동적인 성격에, 꿈도 많고 여행을 좋아해 비행기를 타고 여러 나라를 다닐 수 있는 승무원이 되고 싶다고 말했다고 한다.하음 양의 어머니 양아름 씨는 "먼저 보내서 엄마가 너무 미안하다. 엄마는 하음이가 준 따뜻한 마음을 간직하면서 지내겠다"며 "하늘에서는 하음이가 하고 싶은 것을 마음껏 하면서 편하게 지냈으면 좋겠다"고 고인에게 마지막 인사를 전했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com