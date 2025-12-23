수도권 2.5%·지방 0.3% 상승…“보유세 강화 효과 없을 것”

서울 양천구 목동 아파트 전경. 사진=서울시

내년 전국 주택가격이 상승하는 가운데 전세가격 상승폭이 더 가파르다는 전망이 나왔다. 그중 서울 집값이 4.2%로 가장 많이 오른다는 분석이다.주택산업연구원은 23일 서울 중구 대한상공회의소에서 ‘2026년 주택시장 전망과 정책 방향’ 간담회를 개최했다.서종대 주산연 원장은 이 자리에서 “내년 미국에서 금리가 갑자기 오른다거나 우리 경제가 급격히 나빠지지 않는 한 주택 가격은 올해 상승 기조를 이어갈 가능성이 크다”고 밝혔다.이날 간담회에서는 2026년 전국 주택가격이 1.3% 상승하는 가운데 수도권은 2.5%, 지방은 0.3% 오른다는 전망치가 공개됐다. 서울은 주택가격 상승률이 4.2%로 가장 높게 나타났다.전셋값 상승률은 수도권 3.8%, 지방 1.7%, 전국 2.8%로 매매가 상승률보다 높을 것으로 예상된다. 서울 전세 상승폭도 4.7%로 매매가격보다 가파를 것으로 보인다.이는 내년 주택공급이 부족한 데다, 시장 유동성이 확대될 것으로 예상되는 데 따른 것이다. 내년 서울 주택 준공예정 물량은 3만1633만가구로 평년(최근 10년 평균 6만6232가구)의 절반 수준이다. 서울뿐 아니라 경기·인천을 포함한 수도권 준공 물량도 내년 12만161가구로 예정돼 평년(24만8990가구)의 절반에 그칠 전망이다.서 원장은 “공공 분양을 아무리 늘려도 공급의 80%는 민간에서 나온다”며 “지방 미분양 등으로 사업자들이 어려움에 빠져 민간의 공급 여력이 대폭 줄었다”고 말했다.주택가격 안정 대책으로 논의되고 있는 보유세와 거래세 강화는 해법이 될 수 없다는 지적도 나왔다. 기존에 사례에서 6개월 이상 효과가 지속되지 못했고, 오히려 실거주자 부담만 키웠다는 분석이다.서 원장은 “기존 정책의 문제를 보완하면서 획기적으로 공급을 늘릴 방안을 강구해야 한다”며 “공급은 ‘공급 폭탄’ 수준으로 내놓아야 효과가 있을 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com