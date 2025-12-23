수도권 2.5%·지방 0.3% 상승…“보유세 강화 효과 없을 것”내년 전국 주택가격이 상승하는 가운데 전세가격 상승폭이 더 가파르다는 전망이 나왔다. 그중 서울 집값이 4.2%로 가장 많이 오른다는 분석이다.
주택산업연구원은 23일 서울 중구 대한상공회의소에서 ‘2026년 주택시장 전망과 정책 방향’ 간담회를 개최했다.
서종대 주산연 원장은 이 자리에서 “내년 미국에서 금리가 갑자기 오른다거나 우리 경제가 급격히 나빠지지 않는 한 주택 가격은 올해 상승 기조를 이어갈 가능성이 크다”고 밝혔다.
이날 간담회에서는 2026년 전국 주택가격이 1.3% 상승하는 가운데 수도권은 2.5%, 지방은 0.3% 오른다는 전망치가 공개됐다. 서울은 주택가격 상승률이 4.2%로 가장 높게 나타났다.
전셋값 상승률은 수도권 3.8%, 지방 1.7%, 전국 2.8%로 매매가 상승률보다 높을 것으로 예상된다. 서울 전세 상승폭도 4.7%로 매매가격보다 가파를 것으로 보인다.
이는 내년 주택공급이 부족한 데다, 시장 유동성이 확대될 것으로 예상되는 데 따른 것이다. 내년 서울 주택 준공예정 물량은 3만1633만가구로 평년(최근 10년 평균 6만6232가구)의 절반 수준이다. 서울뿐 아니라 경기·인천을 포함한 수도권 준공 물량도 내년 12만161가구로 예정돼 평년(24만8990가구)의 절반에 그칠 전망이다.
서 원장은 “공공 분양을 아무리 늘려도 공급의 80%는 민간에서 나온다”며 “지방 미분양 등으로 사업자들이 어려움에 빠져 민간의 공급 여력이 대폭 줄었다”고 말했다.
주택가격 안정 대책으로 논의되고 있는 보유세와 거래세 강화는 해법이 될 수 없다는 지적도 나왔다. 기존에 사례에서 6개월 이상 효과가 지속되지 못했고, 오히려 실거주자 부담만 키웠다는 분석이다.
서 원장은 “기존 정책의 문제를 보완하면서 획기적으로 공급을 늘릴 방안을 강구해야 한다”며 “공급은 ‘공급 폭탄’ 수준으로 내놓아야 효과가 있을 것”이라고 강조했다.
민보름 기자 brmin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지