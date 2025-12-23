홈 한경BUSINESS 아산 삼성디스플레이 공장서 60대 직원 끼임 사고로 숨져 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512231412b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.23 16:08 수정2025.12.23 16:27 강홍민 기자 삼성디스플레이 아산캠퍼스(충청남도 제공)23일 오후 충남 아산시 삼성디스플레이 사업장에서 직원(60대) 1명이 작업을 하다 기계에 끼어 병원으로 옮겨져 치료를 받던 중 숨졌다.회사에 따르면 이 직원은 협력사 소속으로 생산라인에서 설비 보완 작업을 하던 중 끼임 사고를 당한 것으로 확인됐다.경찰은 현장에서 정확한 사고 경위를 파악하고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 서울성모병원 '성 니콜라스 어린이병원' 개원 [속보] 李정부, 쿠팡에 결국 칼 빼들었다···"위반 드러날 시 상응조치 할 계획" [인사]신한라이프 李대통령 "책임 안지는 공직자 못 봐주겠다"···6개월 뒤 다시 업무보고 디올, 조나단 앤더슨의 시선으로 재해석한 2026 가을 컬렉션 공개