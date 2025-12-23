삼성디스플레이 아산캠퍼스(충청남도 제공)

23일 오후 충남 아산시 삼성디스플레이 사업장에서 직원(60대) 1명이 작업을 하다 기계에 끼어 병원으로 옮겨져 치료를 받던 중 숨졌다.회사에 따르면 이 직원은 협력사 소속으로 생산라인에서 설비 보완 작업을 하던 중 끼임 사고를 당한 것으로 확인됐다.경찰은 현장에서 정확한 사고 경위를 파악하고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com