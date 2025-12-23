신한은행 본점 전경. 사진=신한은행

신한은행이 23일 이사회를 열고 경영진을 신규 선임하고 조직 개편을 단행했다. 총 7명의 경영진을 신규 선임하고, 2명은 연임했다. 이날 신규 선임한 경영진의 임기는 내년 1월 1일부터 시작한다.영업추진1그룹장으로 선임한 이종구 그룹장은 리테일 및 기업, 투자은행(IB) 등 다양한 직무 수행 경험으로 고객 관리 및 영업마케팅 전략 수립 등에 탁월한 역량을 갖춘 전문가이다. 이승목 고객솔루션그룹장은 영업점 경험과 본부 사업추진 등 다양한 채널을 활용한 사업 추진역량을 두루 경험하며 전문성을 보유해 신규 선임했다.이재규 자산관리솔루션그룹장은 실무자부터 부서장까지 자산관리 부서에 근무하며 경쟁력 있는 상품을 선별하는 안목을 보유하는 등 그룹 내 자산관리 직무에 대한 이해도가 탁월하다는 평가를 받아왔다. 강수종 자본시장그룹장은 수년간 자본시장 경험으로 탁월한 신사업 발굴 역량을 지닌 인물로 인정받아왔다. 김경태 리스크관리그룹장은 자본수익률(ROC) 관점 리스크 전략 수립 능력을 보유하고 균형감 있는 전행 리스크관리 역량을 보유하고 있다.강영홍 경영지원그룹장은 지주 및 글로벌, HR 등 전행 경영전략을 성공적으로 실행한 경험 등 탁월한 경영관리 능력을 겸비했다는 평가를 받는다. 김정훈 브랜드홍보그룹장은 수년간 대내외 홍보 및 사회공헌 경력을 바탕으로 브랜드 전략과 언론 홍보에 높은 이해도를 가졌다는 평가다. 이밖에 강명규 여신그룹 부행장과 박현주 소비자보호그룹 부행장 등 2명이 연임했다.은행 조직개편도 진행했다. 기관솔루션그룹과 디지털이노베이션그룹을 통합해 '기관·제휴영업그룹'을 신설하고 △나라사랑카드 △서비스형뱅킹(BaaS) 제휴사업 △땡겨요·헤이영 등 다양한 플랫폼을 기반으로 고객 연결과 확장을 강화할 계획이다.또 퇴직연금을 중심으로 확대되는 자산관리 수요에 대응해 시니어 종합상담 기능을 'SOL메이트 라운지' 중심으로 재편하고, 영업평가와 채널 운영 거버넌스를 일원화하는 등 운영구조 혁신을 추진할 예정이다.신한은행은 전사 혁신을 총괄하는 '미래혁신그룹'도 신설했다. 미래혁신그룹은 단기 성과 중심의 평가와 영업 추진 방식을 넘어 중장기 관점에서 은행의 사업 구조와 업무 방식 전반을 점검하고 변화 과제를 발굴·조정하는 역할을 수행한다.주요 추진 과제로는 △시니어 자산관리 △외국인 고객 확대 △AX·DX 가속화 △디지털자산 대응 등 미래 시장을 선도하기 위한 혁신 과제를 설정하고, 체계적인 관리와 실행을 통해 '혁신 전략'과 '실행' 간 연계성을 강화한다. 이를 통해 변화하는 고객 니즈를 신속하게 반영하고, 조직 전반에 지속가능한 혁신 문화를 정착시킬 계획이다.또 금융의 본업을 통한 사회적 책임 이행을 체계적으로 지원·관리하기 위해 '생산·포용금융부'를 신설했다.신한금융지주에선 장정훈 그룸재무부분장(부사장)과 나훈 리스크관리파트장(상무)을 신규 선임했고, 이인균 그룹운영부문장(부사장)과 고석헌 그룹전략부문장(부사장) 등 5명은 연임했다.김태림 기자 tae@hankyung.com