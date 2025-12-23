오전 서울 시내의 한 정형외과 모습./2024.11.26 사진=한경 임형택 기자

생명·손해보험협회 제공

내년 실손의료보험 보험료가 평균 7%대로 인상될 전망이다.23일 생명·손해보험협회는 2026년도 실손의료보험의 전체 보험료 인상률 평균(보험료 기준 가중평균)이 약 7.8% 수준으로 산출됐다고 밝혔다. 이는 최근 5년간 실손보험 전체 인상률 연평균인 9.0%보다 1.2%포인트(p) 낮은 수준이다.세대별로 보면 1세대 실손보험은 3%대, 2세대는 5%대 인상에 그친 반면 3세대는 16%대, 4세대는 20%대 인상률이 적용될 것으로 나타났다.보험업계는 일부 비급여 항목의 과잉 진료 문제와 누적 적자로 인해 보험료 인상이 불가피하다는 입장이다.다만 이번 인상률은 보험사 전체 평균 기준으로 모든 가입자에게 동일하게 적용되는 것은 아니다.실제 보험료 조정 폭은 상품 유형, 갱신 주기, 가입자의 연령·성별, 보험사별 손해율 등에 따라 달라질 수 있다.생명·손해보험협회는 “비급여 과잉진료, 보험사기 등으로 인한 보험금 누수를 방지함으로써 실손의료보험의 누적 적자를 해소하고 가입자의 보험료 부담을 합리화하기 위해 지속적으로 노력하고 있다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com