23일 오전 서울성모병원 ‘성 니콜라스 어린이병원’ 개원식에 참석한 내외빈이 기념사진을 촬영하고 있다. 사진=서울성모병원

가톨릭대 서울성모병원은 중증·희귀난치질환을 앓는 소아청소년 환자에게 체계적이고 전문적인 치료를 제공하기 위해 ‘성 니콜라스 어린이병원’을 개원했다고 23일 밝혔다.어린이병원이 수호성인으로 삼은 성 니콜라스는 산타클로스 유래의 모델이 된 가톨릭 성인으로, 3세기 동로마제국에서 가난한 이들을 도우며 자비로운 선행을 실천했다.병원은 크리스마스 전날밤 머리맡에 몰래 선물을 두고 가는 산타클로스처럼 어린 환자들에게 마법 같은 치유의 경험을 전하고픈 의지를 담아 니콜라스 성인의 이름을 붙였다.성 니콜라스 어린이병원은 소아청소년과 14개 세부 분과 전문의 51명과 15개 협력 전문과 전문의 23명 등 총 74명의 전문의로 구성한다.성모병원은 국내에서 선천성 심장질환에 대한 수술이 가능한 7개 의료기관 중 하나다. 올해 수도권 유일의 권역 모자의료센터로 선정되며 미숙아와 고위험 신생아 치료 분야에서 독보적인 역량을 인정받고 있다고 병원 측은 설명했다.24시간 소아 응급 진료 체계를 운영하고 있으며 ‘우리아이안심병원’으로도 지정됐다. 소아청소년 감염·면역·혈액종양 등 다양한 연구를 진행하고 있다. 신체적인 치료 뿐 아니라 정서적이고 사회적인 영역을 아우르는 프로그램 운영을 통해 환아들의 성장을 돕고 있다.소아혈액종양병동 내에 마련된 라파엘 어린이학교는 정규 교과를 인정받는 교육기관이다. 학교를 자주 결석하는 환아가 진학과 진급에 어려움을 겪지 않도록 학습 활동을 지원한다. 소아청소년완화의료팀 ‘솔솔바람’을 운영하며 치료 전 과정에서 통증, 심리 상태까지 돌본다고 병원 측은 설명했다.병원은 소아청소년센터 시절부터 축적해온 다학제 협진 및 교육 시스템과 연구 역량을 기반으로 성 니콜라 어린이병원을 소아암과 희귀·난치성 질환, 신생아·미숙아, 소아 중환자 등 고난도 치료 분야에서 아시아를 대표하는 소아의료기관으로 자리매김한다는 포부다.조기 진단부터 치료, 사후 관리, 복귀 지원에 이르는 전인적 관점의 소아 의료 모델의 표준을 제시해나갈 예정이다.초대 성 니콜라스 어린이병원장으로 선출된 정낙균 서울성모병원 소아청소년과 교수는 “희귀·유전자 질환, 소아암, 감염 등 중증 소아 진료체계를 포괄적으로 갖춰나가는 한편 환아와 가족이 겪는 복합적인 갈등과 아픔까지 아우르는 맞춤형 전인 치유를 제공하겠다”고 말했다.김태림 기자 tae@hankyung.com