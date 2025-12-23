서울 중구 서울역버스환승센터로 버스가 도착하고 있다. 사진=연합뉴스

서울 시내버스 노사의 임금·단체협약(임단협)이 장기 교착 상태에 빠지며 10%대 임금 인상안에도 합의하지 못했다.23일 시내버스 업계에 따르면 실무자급 협상에서 서울시버스운송사업조합(이하 서울시버스조합)은 노조 측에 10%가 넘는 임금 인상을 제안했지만 서울시버스노동조합(이하 노조)은 이를 수용하지 않았다.서울시버스조합은 이미 임금 협상을 마무리한 부산(10.48%), 대구(9.95%), 인천(9.72%) 등의 사례를 고려해 10%대 인상안을 제시했다는 입장이다.노조는 오는 24일 총회를 앞두고 있어 이 자리에서 파업 여부가 논의될 가능성도 제기된다.노조는 이미 올해 5월 임단협 조정이 결렬되면서 합법적인 쟁의권을 확보한 상태로 조합원들의 동의만 구하면 파업에 돌입할 수 있다.다만 10%대 인상안이 제시된 상황에서 파업이 현실화될 경우 여론 악화를 우려하는 목소리도 적지 않다.실제로 올해 수능 직전에도 양측의 갈등이 고조됐으나 파업에 이르지는 않았다.서울시버스조합은 파업을 피하기 위해 최대한의 노력을 기울인다는 방침이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com