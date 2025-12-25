유한건강생활 전속 모델 배우 박아인.(제공-유한건강생활)

헬스&라이프스타일 솔루션 기업 유한건강생활(대표 손정수)이 배우 박아인을 브랜드 전속 모델로 선정했다고 밝혔다.유한건강생활은 박아인이 다양한 작품 활동을 통해 쌓아온 세련되고 단정한 이미지와 꾸준한 자기관리로 보여준 라이프스타일이 건강한 일상을 제안하는 유한건강생활의 브랜드 방향성과 부합한다고 설명했다. 특히 당당함과 신뢰감을 바탕으로 한 박아인의 이미지가 과학적 근거를 기반으로 한 제품 철학과 맞닿아, 소비자 커뮤니케이션에 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다.유한건강생활은 이번 모델 발탁을 시작으로 TV CF와 디지털 영상, 소셜 미디어 콘텐츠 등 다채로운 마케팅 활동을 순차적으로 선보일 계획이다. 또한 건강기능식품 대표브랜드 뉴오리진, 이너케어 전문브랜드 이너플로라, 화장품 대표 브랜드인 헤브아를 중심으로 브랜드 메시지를 강화하고, 온·오프라인 전 채널에서 소비자 접점을 확대해 나갈 방침이다.유한건강생활 관계자는 “배우 박아인은 자기관리를 바탕으로 건강한 라이프스타일을 주도적으로 실천하는 모습과 세련되면서도 단정한 분위기로 긍정적인 이미지를 쌓아온 배우”라며 “유한건강생활이 지향하는 건강하고 균형 잡힌 라이프스타일 가치와 잘 맞는다”고 말했다.이어 “이번 전속 모델 발탁을 계기로 뉴오리진과 헤브아를 포함한 유한건강생활의 브랜드 전반에서 신뢰와 전문성 이미지를 한층 강화해 나갈 것”이라며 “향후 통합 캠페인을 통해 박아인이 지닌 건강한 자신감과 브랜드의 전문성을 소비자에게 전달하겠다”고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com