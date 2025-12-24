한국리더십코칭협회–세이프티온솔루션, ‘안전리더십코칭 전문가 양성’ MOU 체결

(사)한국리더십코칭협회와 ㈜세이프티온솔루션이 지난 22일 안전리더십코칭 전문가 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약에 따라 양 기관은 ▲안전리더십 및 안전코칭 교육과정 공동 개발 ▲안전 솔루션과 코칭 기법을 결합한 공동 연구 ▲안전리더십코치 자격과정 공동 기획 및 운영 ▲안전리더십코치 인증체계 구축 ▲기타 양 기관의 목적 사업 수행을 위한 협력 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.한국리더십코칭협회 이은주 이사장은 “리더십 코칭의 전문성을 안전 영역으로 확장함으로써, 개인과 조직의 성장뿐 아니라 사회 전반의 안전문화 성숙에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.세이프티온솔루션 이종현 대표 또한 “안전은 제도만으로 완성되지 않으며, 사람의 인식과 행동, 그리고 리더의 태도에서 시작된다”며 “이번 협약을 통해 안전리더십코칭이라는 전문 영역을 체계적으로 구축해 나가겠다”고 밝혔다.양 기관은 향후 공동 교육과정과 인증 프로그램을 통해 안전리더십코치를 지속적으로 양성하고, 산업 현장과 조직 전반에 실질적인 변화를 만들어 나갈 계획이다.(사)한국리더십코칭협회는 리더십 코칭의 올바른 이해와 전문 인력 양성을 통해 개인과 조직의 성장을 지원하는 비영리법인으로, 지속적인 연구와 교육을 통해 사회적 가치 창출에 기여하고 있다.㈜세이프티온솔루션은 ‘People Always, Safety Everywhere’를 비전으로, 심리 기반 안전문화 진단과 코칭·교육, 데이터 기반 솔루션을 통해 예측 가능한 안전관리 체계를 구축해온 기업이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com