'e편한세상 내포 에듀플라츠' 실거주 최적화 맞춤형 설계로 화제

DL이앤씨가 충남 내포신도시에 선보이는 'e편한세상 내포 에듀플라츠'에 실수요자들의 관심이 계속되고 있다. e편한세상의 특화 설계와 조경 시설 등의 상품성이 높은 호응으로 이어지고 있다는 분석이다.이 단지는 내포신도시 RH14블록에 지하 2층~지상 25층, 9개 동, 전용면적 84·119㎡ 총 727가구 규모로 조성된다. 특히 브랜드 프리미엄에 걸맞은 평면 설계와 조경을 도입해 실거주 쾌적성을 높인 점이 특징이다.수요층이 주목한 부분은 DL이앤씨의 주거 플랫폼인 'C2 하우스(C2 HOUSE)'다. C2 하우스는 최소한의 내력벽 구조만 남겨둔 가변형 구조로, 입주자의 라이프스타일과 취향에 따라 자유롭게 공간을 연출할 수 있도록 설계되었다. 여기에 인테리어 옵션을 선택할 수 있는 '디 셀렉션(D Selection)'까지 적용되어 공간 활용성을 높였다.실생활에서 가장 민감한 소음 문제 해결을 위한 기술력도 돋보인다. 단지는 먼저 층간소음을 잡기 위해 일반 아파트(30mm)보다 2배 두꺼운 60mm 바닥차음재(60T 완충재)와 함께, DL이앤씨만의 층간소음 저감 바닥구조인 'D-사일런트 플로어(D-Silent Floor)'를 적용한다. 이와 함께 저소음 렌지 후드인 'D-사일런트 후드(D-Silent Hood)'와 '주방 및 욕실 직배기 시스템' 등 소음 저감 특화 설계를 도입해 입주민들이 조용하고 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있도록 했다.이와 함께 단지가 내포신도시 내 타 단지들과 차별화되는 또 하나의 강점은 바로 커뮤니티와 조경 시설이다.먼저 커뮤니티로는 '건식 사우나'와 '드포엠카페' 등의 시설을 비롯해 게스트하우스가 마련된다. 피트니스센터와 G.X룸, 실내골프연습장, 라운지카페, 미니짐 등도 들어선다. 또한 e편한세상의 특화 조경인 '드포엠파크'와 '드포엠플레이', '미스티포레' 등의 적용으로 쾌적성을 더할 예정이다.분양 관계자는 "e편한세상만의 혁신 설계와 조경을 통해 랜드마크로서의 가치를 높이는 데 주력했다"라며 "단지가 쾌적한 주거여건도 갖추고 있어 관심이 이어지고 있다"고 말했다.실제 'e편한세상 내포 에듀플라츠'는 내포신도시 내 병·의원과 은행 등 편의시설이 밀집된 중심상업지구가 인접해 있으며 충청남도청, 경찰서, 교육청 등 주요 관공서와 행정기관도 가깝다. 여기에 신경천공원과 내포신도시 최대 규모 공원인 홍예공원을 도보로 이용할 수 있어 쾌적한 주거생활도 누릴 전망이다.또한 단지는 홍주초(2026년 개교 예정)를 비롯해 반경 500m 이내에는 내포중, 홍성고가 자리해 초·중·고교를 모두 도보 통학할 수 있는 안심통학권을 확보하고 있다.교통환경도 좋다. 사업지 인근에는 내포신도시 내외로 이동하는 다수 시내버스 노선이 지나가며, 내포신도시고속시외버스정류소도 인근에 위치해 있다. 또한 도청대로, 충남대로를 통해 서해안고속도로, 서산영덕고속도로로의 진입이 용이하고, 서해선·장항선 복선전철 홍성역 인접으로 광역교통망도 우수하다는 평가다. 여기에 서해선 복선전철 내포역(가칭)이 2027년 개통 예정으로 교통 인프라는 더욱 개선될 전망이다.e편한세상 내포 에듀플라츠의 주택전시관은 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 일원에 위치한다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com