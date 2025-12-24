이음길에이치알, 커넥트밸류 합병... 통합 HR 솔루션 기업으로 도약

전 생애 커리어 구간 아우르는 HRD-전직지원 통합 모델 구축

전직지원컨설팅 및 기업교육 전문기업 이음길HR(대표이사 김기완, 이하 이음길에이치알)이 에듀테크 기반 HRD 기업 커넥트밸류(대표이사 양용훈)와의 합병을 완료하고,통합 HR 솔루션 기업으로 도약한다고 밝혔다. 이번 합병은 이음길HR이 보유한 전직지원·커리어 솔루션 역량에 커넥트밸류의 기술력과 교육 콘텐츠 경쟁력을 결합해 A·데이터 기반 HR 서비스 체계를 강화하기 위한 결정이다.이번 합병은 이음길HR이 취업 컨설팅 전문기업 제이비컴과의 합병에 이은 두 번째 기업 결합으로, 이음길HR은 일차 합병을 통해 중부지역을 중심으로 한 지역 기반 전직지원 및 고용 서비스 수행 역량을 강화하며 사업 확장의 기반을 마련해왔다. 이러한 성장 흐름 속에서 진행된 이번 커넥트밸류와의 합병은 전직지원·커리어 솔루션 역량에 에듀테크·AI 기반 HRD 기술력을 결합하는 단계다.커넥트밸류는 AI·빅데이터 기반 LMS·HRD 플랫폼, 블렌디드 러닝 솔루션, 엑지트·모두의 컴퍼니·팀Q베이팅 등 게이미피케이션 교육 콘텐츠를 보유한 HRD 전문 기업이다. 이번 합병을 통해 이음길HR은 기존의 AI 전직지원 서비스, 경력진단 모델, 중장년 전문 커리어 솔루션에 커넥트밸류의 기술력과 콘텐츠를 결합해 전 생애 커리어 구간을 아우르는 HRD-전직지원 통합 모델을 완성했다. 이를 통해 온보딩·핵심인재 육성·리더십 교육과 커리어 설계·일자리 매칭·AI 기반 전직컨설팅을 하나의 체계로 제공하는 원스톱 HR 파트너십이 가능해졌다.HRD 학습 데이터와 전직지원 경력 데이터를 결합해 직원 역량 분석부터 맞춤형 교육, 경력 개발 및 전환까지 이어지는 통합 데이터 구조를 구축함으로써 AI 기반 개인화 학습 및 커리어 매칭 기능이 고도화된다. 더불어 커넥트밸류의 게이미피케이션 교육 콘텐츠와 이음길HR의 전직지원·교육컨설팅 역량이 결합되면서 몰입도와 성과를 높이는 HRD 모델을 선보일 수 있을 것으로 기대된다. 특히 대기업과 공공기관을 대상으로 한 HR Total Solution 제공 역량 또한 크게 강화될 전망이다.이음길HR은 커넥트밸류의 에듀테크 기반 교육 역량과의 결합을 통해 생애전환기 교육 및 전직지원 시장에서 경쟁력을 확보하게 됐다.이음길HR은 이번 합병을 계기로 HR 분야의 데이터·AI 기반 혁신 기업으로의 도약을 선언했다. 리더십, 조직문화, 온보딩, 직무교육 등 기업 맞춤형 HR 컨설팅·교육 체계를 고도화해 나갈 계획이며, 시장 변화에 대한 통찰과 지속적인 R&D 투자를 통해 HRD-전직지원 통합 모델의 완성도를 지속적으로 높여갈 방침이다.이음길HR 김기완 대표이사는 "이번 합병은 이음길HR이 지향해온 데이터·AI 기반 HR 혁신을 확장하는 출발점"이라며 "커넥트밸류의 에듀테크 역량과 이음길HR의 커리어 솔루션을 하나의 체계로 통합해 기업과 개인의 커리어 성장 여정을 연결하는 HR Total Solution 기업으로 발전해 나가겠다"고 말했다.