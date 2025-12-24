럭셔리 아우터웨어 맥카지, 더현대 서울·롯데 인천점 신규 오픈

- 국내 주요 백화점 유통망 확대로 프리미엄 포지셔닝 강화

럭셔리 라이프스타일 웨어 브랜드 맥카지(MACKAGE)가 12월 19일 롯데백화점 인천점, 12월 20일 더현대 서울에 연이어 신규 스토어를 오픈하며 국내 오프라인 유통망을 확대한다.맥카지는 고기능성 아우터웨어에 정제된 디자인을 결합한 브랜드로, 'Aesthetics That Protect(보호의 미학)' 이라는 브랜드 철학을 바탕으로 퍼포먼스와 스타일을 동시에 충족하는 컬렉션을 전개해 왔다. 글로벌 럭셔리 아우터웨어 시장에서 기술력과 디자인 경쟁력을 갖춘 브랜드로 자리매김했으며, 한국 시장을 핵심 전략 시장 중 하나로 삼아 지속적인 투자를 이어가고 있다.이번에 오픈한 더현대 서울과 롯데 인천점 매장은 맥카지의 브랜드 아이덴티티를 반영한 공간 구성으로, FW 시즌 컬렉션과 브랜드를 대표하는 다운웨어를 중심으로 한 핵심 라인업을 선보인다.여기에 기능성 아우터웨어뿐 아니라 레더, 울, 시어링 등 고급 소재를 사용하고, 정밀한 테일러링과 구조적인 실루엣으로 완성된 제품들을 함께 구성해 맥카지만의 럭셔리 감도를 전달한다.맥카지는 이번 신규 매장을 포함해 현재 국내 프리미엄 백화점을 중심으로 유통망을 확대하고 있다. 수도권에서는 롯데 본점 에비뉴엘, 롯데 월드타워 에비뉴엘, 더현대 서울, 신세계 타임스퀘어, 갤러리아 광교, 롯데백화점 수원점, 롯데백화점 인천점에서 만나볼 수 있으며, 지방 주요 거점으로는 신세계 센텀시티 부산, 롯데백화점 부산점, 갤러리아 타임월드(대전) 등에서도 맥카지 컬렉션을 선보이고 있다.이를 통해 맥카지는 수도권과 광역시를 아우르는 전국 단위 리테일 네트워크를 구축하며, 브랜드 인지도 제고와 안정적인 시장 확장을 동시에 도모한다는 전략이다.맥카지 관계자는 "더현대 서울과 롯데 인천점 오픈은 한국 시장 내 브랜드 접점을 전략적으로 확장하는 중요한 단계"라며 "프리미엄 백화점을 중심으로 한 유통 전략을 통해 맥카지의 브랜드 가치와 포지셔닝을 더욱 공고히 해 나갈 것"이라고 밝혔다.한편 맥카지는 뉴욕과 몬트리올을 기반으로 성장한 브랜드로, 기능성과 정제된 디자인을 결합한 아우터웨어 및 라이프스타일 컬렉션을 통해 북미, 유럽, 아시아 주요 시장에서 입지를 확대하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com