아머드프레시, 보리원두화 기술 개발 및 양산 돌입

푸드테크 기업 아머드프레시(대표이사 오경아)는 보리를 커피 원두처럼 가공해 에스프레소 머신으로 추출할 수 있는 독자 기술인 '보리원두화(Barley Beanfication™)'를 개발하고, 부천 아머드프레시 팩토리에 양산 설비 구축을 완료했다고 24일 밝혔다.이번 기술은 아머드프레시 보리커피 사업팀 주도로 개발됐으며, 회사는 이를 기반으로 'Next Coffee'라는 새로운 커피 카테고리 확장을 추진하고 있다. 보리커피 사업팀은 기존 커피 인프라를 그대로 활용할 수 있는 원료 기반 커피 기술을 개발하고, 상업적 양산과 글로벌 확장을 담당하는 조직이다.기존 대체커피가 차(Tea) 추출 방식에 머문 것과 달리, 보리원두화 기술은 보리를 아라비카·로부스타와 같은 '원두'로 바라보는 발상의 전환에서 출발했다. 커피와 같은 공정으로 가공하여 에스프레소 머신으로 실시간 추출이 가능하게 만들었으며, 커피 고유의 바디감과 크레마를 구현한다.보리원두화는 3단계의 공정으로 구성된다. 1단계 '선별'에서는 전분 함량, 입자 크기, 당화 특성을 기준으로 프리미엄 보리를 선별하고 커핑 테스트를 실시한다. 2단계 '로스팅'에서는 고온배전과 수분 조절, 당화 반응 최적화를 통해 풍미를 구현한다. 3단계 '그라인딩'에서는 커피 원두와 동일한 200~600μm 입도로 정밀 분쇄하고, 수분 흡착 방지 처리와 미분 비율 제어로 에스프레소 머신에서 크레마 형성을 유도한다. 완성된 보리원두는 100% 단일 원두로 사용하거나 에티오피아, 콜롬비아, 브라질 등 고급 커피 원두와 블랜딩하여 추출할 수 있다.아머드프레시는 부천 팩토리 양산 설비를 기반으로 생산 체계를 구축하고, 자사 보리커피 브랜드 '맨해튼 로스트앤코 발리커피'에 원두 공급을 시작한다. 서울 마곡 플래그십 스토어를 시작으로 주요 상권에 매장을 확대할 계획이며, RTD(Ready-To-Drink) 커피, 캡슐커피, 스틱커피 등 리테일 제품군과 B2B 원두 공급을 통해 시장을 확장할 예정이다.현정운 보리커피 사업팀 이사는 "보리원두화는 보리를 아라비카, 로부스타에 이은 '제3의 원두'로 정립한 기술"이라며 "기존 카페 인프라를 그대로 활용하면서 제로카페인 에스프레소라는 새로운 시장을 열어갈 것"이라고 밝혔다. 이어 "카페인에 민감한 소비자, 임산부, 수험생 등 그동안 커피를 선택하기 어려웠던 소비자들에게 새로운 커피 경험을 제공하겠다"고 말했다.아머드프레시는 식품 원료 혁신 및 상용화 기술을 기반으로 기존 식품 카테고리를 재정의하는 글로벌 푸드테크 기업이다. 커피, 프로틴, 유제품 등 일상적인 소비 영역에서 기존 인프라를 그대로 활용할 수 있는 대체 원료 기술을 개발하며, 상업적 생산과 글로벌 확장에 집중하고 있다. 2022년 CES 참가를 계기로 글로벌 시장에 진출했으며, 현재 북미를 포함한 주요 시장에서 1,500여 개 이상의 유통 채널을 확보하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com